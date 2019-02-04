Лавров: Создание еще одной военной базы ОДКБ – инициатива Кыргызстана

Инициатива по открытию второй авиабазы ОДКБ принадлежит Кыргызстану. Об этом в ходе брифинга в КРСУ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Подобное предложение поступило от официальных лиц республики. Пока мы его лишь рассматриваем. Одна база ОДКБ, обеспечивающая безопасность центральноазиатского региона, в том числе от потока наркотрафика, уже имеется в городе Кант, - отметил Лавров.

Напомним, информация по поводу возможного возникновения еще одной военной базы ОДКБ на юге республики была озвучена недавно назначенным послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым.