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Лавров: Создание еще одной военной базы ОДКБ – инициатива Кыргызстана

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- Виктория Григоренко
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Инициатива по открытию второй авиабазы ОДКБ принадлежит Кыргызстану. Об этом в ходе брифинга в КРСУ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Подобное предложение поступило от официальных лиц республики. Пока мы его лишь рассматриваем. Одна база ОДКБ, обеспечивающая безопасность центральноазиатского региона, в том числе от потока наркотрафика, уже имеется в городе Кант, - отметил Лавров.

Напомним, информация по поводу возможного возникновения еще одной военной базы ОДКБ на юге республики была озвучена недавно назначенным послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым.


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URL: https://www.vb.kg/376467
Теги:
визит, Кант, авиабаза, Россия, Центральная Азия, терроризм, безопасность, Кыргызстан, КРСУ, Сергей Лавров, наркотрафик, ОДКБ
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