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Родной отец 14-летней беременной девочки признался, что трижды насиловал ее

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- Оксана Гут
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Родной отец 14-летней девочки признался в неоднократном изнасиловании дочери. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Отмечается, что мужчина трижды вступал в половую связь с несовершеннолетней. В результате чего девочка забеременела. В настоящее время проводятся дополнительные экспертизы.

На отца подростка возбуждено уголовное дело по ст. 130 "Изнасилование" по новому УПК. Он задержан и водворен в ИВС.

Напомним, в выходные в ходе рейда инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Ошской области выявили беременную семиклассницу. Она проживала в городе Узген вместе с двумя младшими братьями 10-ти, 12-ти лет и родным отцом.

Последний в 2013 году в результате автоаварии стал инвалидом второй группы, и у него появились проблемы с психикой. Мать троих детей погибла 6 лет назад.

Семья состояла на учете социальных служб. Однако никто до сегодняшнего дня, в том числе администрация школы, которую посещала 14-летняя девочка, не озаботился интересным положением подростка. По данным милиции, сама несовершеннолетняя не понимала, что беременна. Сейчас она на шестом месяце.

Школьница передана сотрудникам соцразвития, с ней работает психолог. В Минсоцразвития КР пообещали VB.KG дать информацию о дальнейшей судьбе всех трех несовершеннолетних детей немного позже.


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URL: https://www.vb.kg/376469
Теги:
дети, изнасилование, насилие, несовершеннолетние, Ошская область, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело, беременность, ИВС, МВД, Министерство социального развития, УВД
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Комментарии
Тунгуч
04.02.2019, 14:41

Господи! Что же это происходит! У меня в голове не укладывается! Надо срочно вносить на референдум смертную казнь!

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мат
04.02.2019, 14:45

вот тебе гуманизация по новым кодексам, учителя в школе зачем нужны, он ведь могут определить что ребёнок в положении, социальные работники чем занимаются, ИДН куда смотрит

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32
04.02.2019, 15:13

Куда катится народ Кыргызстана, необходимо кастрировать таких отморозков.

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Эрмек
04.02.2019, 15:32

Кроме его признания нет больше других доказательств?

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Факт
04.02.2019, 15:38

Тунгуч

Господи! Что же это происходит! У меня в голове не укладывается! Надо срочно вносить на референдум смертную казнь!

Поддерживаю. Педофилия у нас уже в порядке вещей.

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Читатель
04.02.2019, 15:58

Вот дебил! Родную дочь. В каждой сауне проституток навалом же. Действительно уже по преступлениям особой тяжести и в отношении беззащитных малолетних нужно вводить смертную казнь.

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212
04.02.2019, 15:59

Юг он такой, там это в норме

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Тунгуч
04.02.2019, 16:13

Преступлению должно быть соответствующее наказание а ни это новый закон который этих подонков максимум в угол поставить может

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Фрунзе
04.02.2019, 16:18

Маразм в стране крепчает, его ( нелюдя) кастрировать и .....

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