Родной отец 14-летней беременной девочки признался, что трижды насиловал ее

Родной отец 14-летней девочки признался в неоднократном изнасиловании дочери. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Отмечается, что мужчина трижды вступал в половую связь с несовершеннолетней. В результате чего девочка забеременела. В настоящее время проводятся дополнительные экспертизы.

На отца подростка возбуждено уголовное дело по ст. 130 "Изнасилование" по новому УПК. Он задержан и водворен в ИВС.

Напомним, в выходные в ходе рейда инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Ошской области выявили беременную семиклассницу. Она проживала в городе Узген вместе с двумя младшими братьями 10-ти, 12-ти лет и родным отцом.

Последний в 2013 году в результате автоаварии стал инвалидом второй группы, и у него появились проблемы с психикой. Мать троих детей погибла 6 лет назад.

Семья состояла на учете социальных служб. Однако никто до сегодняшнего дня, в том числе администрация школы, которую посещала 14-летняя девочка, не озаботился интересным положением подростка. По данным милиции, сама несовершеннолетняя не понимала, что беременна. Сейчас она на шестом месяце.

Школьница передана сотрудникам соцразвития, с ней работает психолог. В Минсоцразвития КР пообещали VB.KG дать информацию о дальнейшей судьбе всех трех несовершеннолетних детей немного позже.