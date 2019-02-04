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Минсоцразвития думает - лишать ли родительских прав отца-насильника

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- Оксана Гут
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Вопрос о лишении родительских прав 47-летнего мужчины, от которого в Узгене забеременела 14-летняя родная дочь, будет рассмотрен позже. Пока государство берет опеку над тремя несовершеннолетними на себя - главное помочь детям вернуться к нормальной жизни. Об этом VB.KG сообщила главный специалист управления по поддержке семьи и детей Минсоцразвития КР Динара Асанова.

Она рассказала, что трое несовершеннолетних, живших пять лет с психически нездоровым отцом, вынужденно разделены. 14-летнюю девочку определили в кризисный центр "Ак-Журок" в Оше. Ей требуется специальная помощь – ведь помимо подавленного морального состояния она находится на 6 месяце беременности.

- За ее здоровьем смотрят врачи - гинеколог и психолог. Состояние подростка постоянно отслеживается и оценивается специалистами, - отметила Асанова.

Ее младшие братья - 10-ти и 12-ти лет размещены в школу-интернат, чтобы они могли жить и учиться под присмотром социальных работников.

- Мальчики видели, как все происходило, как отец насиловал их сестру. Возможно, они боялись что-то кому-то сказать. Мы сейчас должны выяснить в каких условиях они жили. Почему соседи ничего не знали, почему в школе не заметили беременности подростка. Возможно, она и не посещала занятия, скрывала. Родственников пока не ищем, в таком состоянии детей мы все равно никому не отдадим, - сказала специалист.

По ее данным, управлением Соцразвития Узгенского района составлен индивидуальный план защиты детей. Им будет оказана всесторонняя поддержка со стороны госорганов. Эта вопиющая ситуация будет рассмотрена на Комиссии по делам детей, куда входят и Минсоцразвития, и Минздрав, и МВД.


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URL: https://www.vb.kg/376498
Теги:
изнасилование, несовершеннолетние, Ошская область, семейное насилие, социальная защита, уголовная ответственность, Узгенский район, Кыргызстан, беременность, МВД, Министерство социального развития, УВД
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