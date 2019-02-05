Главе ГКПЭН объявили выговор, двух его замов уволили

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросам недропользования.

Глава Правительства напомнил о состоявшемся накануне заседании Совета безопасности Кыргызской Республики, где были рассмотрены меры по обеспечению безопасности в сфере недропользования, и озвучена обоснованная критика в отношении руководства Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

"Природные богатства нашей страны - это богатства народа. Учитывая это, одной из главных задач государства является построение эффективной системы рационального использования национальных богатств в интересах страны. Однако, профильный государственный орган превратился в гнездо коррупции, где частные интересы ставятся выше государственных. В этом виноваты не только первые лица ведомства, но и конкретные руководители среднего звена, создавшие устойчивые коррупционные схемы. Преследуя свои узкокорыстные цели, они доходят до откровенного саботажа", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр напомнил, что перед Эмилем Осмонбетовым был поставлен ряд конкретных задач по пересмотру политики в сфере горнодобывающей промышленности, направленной на повышение прозрачности, улучшение инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечивающей интересы как государства, так и инвестора.

"На деле практически ничего не сделано. Я поручал разработать кардинально новые механизмы управления природными ресурсами, провести инвентаризацию выданных лицензий, анализ на скольких объектах фактически ведутся работы, рассмотреть эффективность разработки полезных ископаемых и их соответствие экологическим и техническим требованиям. К примеру, из 2711 лицензий на объекты недр 2475 были выданы в 2013-2014 годах. Десятки лицензий оказывались у одного человека. Иногда под видом пополнения бюджета лицензии выдавались бесконтрольно. К сожалению, вся эта работа вами до сих не проведена", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

В этой связи Премьер-министр объявил выговор председателю Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Эмилю Осмонбетову, а также освободил от занимаемых должностей его заместителей Азизбека Орокова и Суйунтбека Аликеева согласно поданным заявлениям.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил в кратчайшие сроки провести необходимую комплексную работу и избавиться от тех, кто будет препятствовать выполнению поставленных задач. Материалы по ним должны быть переданы в правоохранительные органы.

"Из-за таких чиновников, погрязших в коррупции, в обществе высказывается недовольство в адрес власти. Страдает инвестиционные климат. Необходимо изменить сам подход к процедуре выдачи лицензий и работе с инвесторами. Должен сохраняться государственный подход и государственная поддержка инвесторов. В этой связи в основные положения лицензирования были включены нормы, которые предусматривают обязательную долю государства на конкурсные и аукционные объекты недр. Для обеспечения успешной и эффективной работы нужно, чтобы в каждом горнодобывающем предприятии была доля государства. Это будет служить гарантом для инвесторов, вкладывающим свой капитал в горнодобывающую отрасль, а также стабилизирует отношения местного населения с инвесторами", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр также подверг критике руководство Государственной инспекции по экологической, технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики за неспособность организовать налаженную совместную работу, обеспечив тем самым ускоренную и эффективную реализацию проектов. Такие же требования, по словам Премьер-министра, будут поставлены и перед ними.

Глава Правительства поручил подойти к разработке новых механизмов работы с особой тщательностью для того, чтобы национальные богатства страны использовались в интересах народа и экономики страны, сообщает пресс-служба правительства.