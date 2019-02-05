Погода
$ 69.81 - 69.93
€ 79.88 - 80.30

Кыргызстанец несколько лет использовал паспорт умершего человека

476  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках оперативных мероприятий по пресечению противоправной деятельности работников ГРС при Правительстве КР был выявлен факт незаконного оформления общегражданского паспорта с использованием служебного положения.

Установлено, что гражданин КР К.у.Т., 1990 г.р., который числится умершим, неоднократно пересекал госграницу республики.

Так, при пересечении госграницы КР на КПП "Чалдовар-Автодорожный" 31 декабря 2018 года военнослужащими ГПС КР был задержан гражданин КР А.И., 1993 г.р., который с мая 2015 года использовал паспорт на имя К.у.Т. и систематически пересекал государственную границу КР.

В результате, согласно постановлению прокуратуры Ноокенского района Жалал-Абадской области от 17 января 2019 года, материалы проверки в отношении сотрудников ОПРНГРС при ПКР и А.И. были зарегистрированы в Единый реестр преступлений и проступков по фактам причастных статье 330 ч.1 и ч.2 УК КР и передано по подследственности в Управление ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376550
Теги:
ГКНБ, ГРС, Погранслужба, граница, Джалал-Абадская область, подлог, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  