Кыргызстанец несколько лет использовал паспорт умершего человека

В рамках оперативных мероприятий по пресечению противоправной деятельности работников ГРС при Правительстве КР был выявлен факт незаконного оформления общегражданского паспорта с использованием служебного положения.

Установлено, что гражданин КР К.у.Т., 1990 г.р., который числится умершим, неоднократно пересекал госграницу республики.

Так, при пересечении госграницы КР на КПП "Чалдовар-Автодорожный" 31 декабря 2018 года военнослужащими ГПС КР был задержан гражданин КР А.И., 1993 г.р., который с мая 2015 года использовал паспорт на имя К.у.Т. и систематически пересекал государственную границу КР.

В результате, согласно постановлению прокуратуры Ноокенского района Жалал-Абадской области от 17 января 2019 года, материалы проверки в отношении сотрудников ОПРНГРС при ПКР и А.И. были зарегистрированы в Единый реестр преступлений и проступков по фактам причастных статье 330 ч.1 и ч.2 УК КР и передано по подследственности в Управление ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.