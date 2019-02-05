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Сообщение о "страшном мясе" на Аламединском рынке - провокация?

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- Екатерина Улитина
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Администрация ОсОО "Аламедин базары" в ответ на публикацию на сайте VB.KG "В Бишкеке торгуют каким-то "страшным" мясом" дает свои разъяснения.

По словам маркетолога рынка Белека Нурланова, на прилавки испорченное и тем более зараженное мясо попасть не может.

- Мясо перед тем, как попасть в мясной отдел рынка, проходит несколько этапов проверок и исследований. Прежде, чем попасть в убойный пункт, владельцы животных приводят их к ветеринарам на осмотр. Если болезней не обнаружено, и все прививки получены вовремя, врач выписывает справку по форме 1. С этой справкой скот везут в убойные пункты. Там тоже работают ветеринарные и санитарные врачи. Если проблем не обнаружено, они выписывают форму 2. С этими документами мясо поступает к нам. Здесь мы проводим собственные исследования в нашей лаборатории. Только получив одобрение всех врачей и специалистов, продавец может выставить свой товар на прилавок. То есть человек с улицы не сможет прийти и начать продавать мясо неизвестного происхождения, - рассказал Белек Нурланов.

Он добавил, что администрация рынка следит, чтобы продавцы не завозили слишком много мяса, которое может оставаться на следующий день. Но даже если мясо задержится, оно будет храниться в специальных холодильных камерах.

- Самое главное, человек, который якобы купил у нас мясо, не обратился с жалобой. Ведь если он потратил 500-1000 сомов и тем более выявил подозрительный товар, он скорее всего пришел бы, чтобы вернуть потраченные деньги, а также заставить нас изъять некачественное мясо из продажи. Но к нам никто не обращался. Мы и сейчас ждем этого покупателя, чтобы выяснить, у какого продавца он приобрел товар, и провести исследование мяса, возможно, даже в независимой лаборатории. Но так как этого человека нет, в голову приходит лишь одна мысль, что он пытался оклеветать нас, - заключил Белек Нурланов.


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URL: https://www.vb.kg/376552
Теги:
Госсанэпиднадзор, рынок, санитария, мясо, Бишкек, Кыргызстан, Аламединский рынок, Белек Нурланов
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