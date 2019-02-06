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Героев, спасших детей, наградят. Медалями...

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- Екатерина Улитина
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В МВД готовят приказ о награждении сотрудников Октябрьского РОВД Бишкека. Об этом накануне, 5 февраля, на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

- Сотрудники, которые спасли детей, будут награждены медалями. Сейчас готовится приказ, - сообщил министр.

Напомним, 26 января сотрудники ГОМ №3 и ГОМ№4 Исломбек Абдурахманов и Мыктыбек Мурзабаев заметили пожар в многоэтажке в 5-м микрорайоне. Они зашли в горящую квартиру еще до приезда пожарных и помогли выбраться женщине и двоим детям.

Идет ли речь о каком-нибудь финансовом вознаграждении, министр не уточнил.


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URL: https://www.vb.kg/376554
Теги:
МВД, награда, пожар, Бишкек, Кыргызстан, Кашкар Джунушалиев
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