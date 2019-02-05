В Бишкеке мужчина средь бела дня приставал к маленькой девочке

Видео появилось в Facebook. Автор пишет, что запись с камер видеонаблюдения ему скинул мужчина, который проживает в микрорайоне Аламедин-1.

Сообщение сопровождалось аудиозаписью "Аламедин-1. Городок строителей. Это мои дети". По словам автора, позже мужчина дополнил, что видео ему дал участковый.

"28 января этот м.....к дал девочке монет, целовал, звал с собой... Аламедин-1. Городок строителей".

Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.