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В Бишкеке мужчина средь бела дня приставал к маленькой девочке

18996  10
- ВБ
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Видео появилось в Facebook. Автор пишет, что запись с камер видеонаблюдения ему скинул мужчина, который проживает в микрорайоне Аламедин-1.

Сообщение сопровождалось аудиозаписью "Аламедин-1. Городок строителей. Это мои дети". По словам автора, позже мужчина дополнил, что видео ему дал участковый.

"28 января этот м.....к дал девочке монет, целовал, звал с собой... Аламедин-1. Городок строителей".

Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.


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URL: https://www.vb.kg/376559
Теги:
дети, насилие, несовершеннолетние, педофилия, Бишкек, Кыргызстан, Аламедин-1, сексуальные домогательства
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Комментарии
боец
05.02.2019, 14:34

а чо не вышел и не набил рожу этому извращенцу

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Боча
05.02.2019, 15:46

Найти этого типа и отбить желание.

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Никита Братишка
05.02.2019, 15:57
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Минусов: 0
Комментариев: 4

Такому животному нет места среди людей

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6969
05.02.2019, 16:00

вычислить какие сотовые номера были в этом квадрате за этот промежуток времени, посмотреть все ближайшие камеры, прочертить его путь, и последам этого номера его найти, это расплюнуть ментам было бы желание.

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Аааа
05.02.2019, 16:11

Если были бы его дети то девочка подошла бы к нему ближе.Сразу видно что заманивает и входит в доверие девочки.

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Давран Касымбаев
05.02.2019, 16:27
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Комментариев: 1

надо найти его и порвать пока горе не произошло!!

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Мужик
05.02.2019, 16:57

боец

а чо не вышел и не набил рожу этому извращенцу

Потому что это видеокамера которую смотрят после. Понял барашек!

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Бэ
05.02.2019, 16:58

А спросить у девочки, сначала, кто он ей так сложно? Она же рядом живёт, как я понимаю. Сразу бы всё стало ясно. Или казнить или помиловать.

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Ами
05.02.2019, 17:14

За то собак стреляете. Лучше бы пидофилов ловили...

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East Preem
05.02.2019, 17:52
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Комментариев: 3

Бэ

а ты по видео не понял ? или "поцелуй" был чисто "поздороваться" после 4 минут общения???

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