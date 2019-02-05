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Из "Манаса" эвакуируют людей, десятки пассажиров застряли в самолете

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- ВБ
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ГКНБ: Проводятся мероприятия по обнаружению каких-либо подозрительных предметов в аэропорту "Манас".

5 февраля 2019 года в 15 ч. 09 м. в дежурную службу ГКНБ поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в Международном аэропорту "Манас".

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.

В настоящее время на месте проводится комплекс мероприятий по обнаружению каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств, а также по выявлению причастных лиц к данному инциденту.

Как позже сообщила пресс-секретарь "Манаса" Алия Курбанова, была проведена эвакуация пассажиров и персонала.

На своем аккаунте в Facebook редактор "Российской газеты" в Кыргызстане Данияр Каримов написал:

"Весело" провожу время на летном поле аэропорта "Манас" из-за какого-то урода, сообщившего по телефону о бомбе. Истекает час. Метрах в ста стоит приземлившийся самолет Аэрофлота. Прибывшие пассажиры, конечно же, покинуть борт не могут. Желаю, чтобы минера-имбицила не только посадили, но и хорошенько выпороли. За каждого ожидающего на летном поле".


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URL: https://www.vb.kg/376563
Теги:
аэропорт, бомба, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", ГКНБ
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Комментарии
Боча
05.02.2019, 15:47

Кто то заинтересован накалить обстановку.И это не хулиганы.

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Ас
05.02.2019, 16:05

Нехорошо

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Вечерка
05.02.2019, 16:22

Пожалуйста, доведите дело до конца, и в конце обязательно опубликуйте фото и имя подлеца. 

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Читатель
05.02.2019, 16:50

А чем там занимается Служба авиационной безопасности? Штаны протирает? Это же их прямая обязанность отслеживать ситуацию. Нужно расформировать их и вернуть все полномочия по охране аэропорта ОВД на ВТ. С них хоть будет спрос. Как можно было стратегически важный объект передать гражданским лицам? Власть должна незамедлительно пересмотреть неправильное решение. А то превратили Аэропорт в кормушку. Тем более, что это Международный аэропорт. Это же колосальный ущерб бюджету страны. ГКНБ и МВД должны заниматься прямыми обязанностями, а не поиском телефонных хулиганов. Ведь сколько сил и средств зря задействовано в этом. Пора уже меня страну! Пора почистить ее от воров и клррупционеров!

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мырк
05.02.2019, 17:13

найти и наказать урода

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