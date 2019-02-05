Из "Манаса" эвакуируют людей, десятки пассажиров застряли в самолете

Кто то заинтересован накалить обстановку.И это не хулиганы.
ГКНБ: Проводятся мероприятия по обнаружению каких-либо подозрительных предметов в аэропорту "Манас".
5 февраля 2019 года в 15 ч. 09 м. в дежурную службу ГКНБ поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в Международном аэропорту "Манас".
На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.
В настоящее время на месте проводится комплекс мероприятий по обнаружению каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств, а также по выявлению причастных лиц к данному инциденту.
Как позже сообщила пресс-секретарь "Манаса" Алия Курбанова, была проведена эвакуация пассажиров и персонала.
На своем аккаунте в Facebook редактор "Российской газеты" в Кыргызстане Данияр Каримов написал:
"Весело" провожу время на летном поле аэропорта "Манас" из-за какого-то урода, сообщившего по телефону о бомбе. Истекает час. Метрах в ста стоит приземлившийся самолет Аэрофлота. Прибывшие пассажиры, конечно же, покинуть борт не могут. Желаю, чтобы минера-имбицила не только посадили, но и хорошенько выпороли. За каждого ожидающего на летном поле".