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Судьи игнорируют новый УПК. Что об этом думает президент Жээнбеков?

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- Виктория Григоренко, Андрей Заверухин
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Супруга Александра Рябушкина и его соратник Тилек Усупов в ходе пресс-конференции обратились к главе государства и указали на вопиющие нарушения в ходе судебного разбирательства:

- Уважаемый Сооронбай Шарипович, я уже к вам обращалась и буду обращаться почти каждый день, пока вы не услышите. Обращаюсь к вам, как к защитнику Конституционных прав граждан Кыргызстана в связи с незаконным удержанием моего мужа Александра Рябушкина – учредителя ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и учредителя ОсОО "Рубикон". Нет никаких законных оснований удерживать его под стражей. При этом его держат под арестом почти три месяца. Всеми своими действиями правоохранительные и судебные органы дискредитируют вашу политику, все ваши усилия по борьбе с коррупцией. И мы не знаем, на что нам надеяться.

С приходом в "Вечерний Бишкек" на законных основаниях, мы никогда не нарушали законов, всегда вас поддерживали. Если есть конфликты вокруг собственности, то это касается только нас. К настоящему моменту Александр Рябушкин возместил весь ущерб до копейки! Александр Ким же до сих пор не выплатил нашей компании 28 миллионов сомов! Он на свободе, а мой муж Александр Рябушкин - в СИЗО. Где справедливость? Куда нам обращаться? Что нам делать?

Уважаемый Сооронбай Шарипович! Пожалуйста, возьмите под контроль это дело, я Вас об этом уже просила и буду просить многократно. Без Вас этот вопрос не решится. Вся надежда только на Вас! Но уже обращаюсь к вам не как к главе государства, а как к отцу, сыну, мужу, внуку, - подчеркнула Галина Рябушкина.

В защиту Александра Рябушкина в адрес главы государства выступил и начальник службы безопасности ЗАО "ИД "Вечерний Бишкек" Тилек Усупов.

Он отметил, что его прийти на пресс-конференцию вынудило решение судьи Свердловского района Алмаза Касымбетова.

- Произошел беспрецедентный случай в судебной системе. 23 ноября 2018 года Александра Рябушкина взяли под стражу за преступление, по которому не должны были возбуждать даже уголовное дело, так как речь идет о хозяйственном споре внутри организации. Но сначала судья Первомайского района вынес решение о его задержании на время следствия, затем поддержал городской и Верховный суд. Следствие закончилось, и 29 января 2019 года дело передали в Свердловский райсуд, где судья Алмаз Касымбетов должен был по новому законодательству учесть определенные нюансы. Так, если человек долго проживает на территории страны, не убегал от следствия, суд может освободить его под домашний арест. Ведь основную ставку новое законодательство делает на досудебные решения споров. Однако судья Касымбетов выносит решение о заключении Рябушкина под арест бессрочно на время судебного разбирательства. То есть, идет нарушение конституционных прав гражданина страны.

Мы - правовое государство, и принятие подобного решения – самоуправство. В КР есть примеры возбуждения уголовных дел за неправомерные решения судей. Здесь явный судебный беспредел. Мы уже обратились в дисциплинарную комиссию с жалобой на Алмаза Касымбекова с требованием применить к нему наказание в виде досрочного освобождения с должности. Так как принятые им решения – неправомерны. Тем более, что судебная власть – это единственный орган, который может помочь добиться гражданам справедливости.

Жертвой такого судебного беспредела у нас, как выяснилось, может стать каждый. И я буду бороться со своими коллегами за справедливость. Если Рябушкина есть за что судить, пусть делают это на весомых основаниях, нет их – отпускают. Если продолжать потворствовать беспределу, то никакого процветания мы не достигнем. Наш президент Сооронбай Шарипович пытается запустить судебную реформу, препятствовать произволу, а кто-то своим неправомочными действиями эту работу дискредитирует.

Уважаемый Сооронбай Жээнбеков, КР нужна незамедлительная судебная реформа. Каждый день творятся судебные беззакония, рушатся судьбы людей. И мы просим этот беспредел остановить!", - заключил Тилек Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/376564
Теги:
президент, Александр Рябушкин, Кыргызстан, уголовное дело, Вечерний Бишкек, Галина Рябушкина, Александр Ким, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Ас
05.02.2019, 19:50

Там мало кто знает УПК КР поэтому ему мало кто это может объяснить проблема в этом

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Бола
05.02.2019, 22:08

Помнится, в во время Атамбаева что-то было с Вечеркой. То ли забрали, то ли отобрали... А сейчас пришел Жеенбеков.. И на этой почве могло быть все.. Поэтому, тут больше даже не политики, а каких-то "мстительных" побуждений.

На самом деле, это спор собственников. Но это не уголовное дело. Не думаю, что во время Жеенбекова в судебной системе была бы ясность. И ясно почему. Но вот когда к власти придет хотя бы какой-то Юрист в прошлом, то он поймет, что именно  в судах нужно делать!..

К сожалению, простые люди не в курсе деталей по части спора о собственнике: кто кого там отжал или переборол, кто там справедливо завладел, а кто там спорит, и так далее.. Поэтому, тут тружно понять, кто из двух- Рябушкина и Кима_ прав в споре...

Но ясно одно, что тут не вопрос бандитизма решается, а какой-то имущественный спор..

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