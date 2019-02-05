Сообщение о взрывном устройстве в аэропорту "Манас" не подтвердилось

5 февраля 2019 года в 14.41 часов на электронную почту одной из авиакомпаний Кыргызстана поступило сообщение о якобы заложенном в одном из зданий взрывном устройстве, с активированным таймером.

В порядке экстренного реагирования, на место происшествия выехали оперативно-следственные и дежурные группы ГКНБ и МВД КР. В ходе осмотра аэровокзального комплекса, воздушных судов и других зданий каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

По предварительным данным, сообщение отправлено из-за рубежа.

В настоящее время аэропорты КР работают в штатном режиме.

Органами ГКНБ проводится комплекс мероприятий по выявлению злоумышленников, заявивших заведомо ложное сообщение об акте терроризма.