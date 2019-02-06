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Кыргызстанцам предлагают создать народный бюджет. Опять...

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане гражданские активисты планируют создать фонд "Элдик Казына" (Народная казна, - прим. ред.), который будет оказывать финансовую помощь населению. Об этом редакции VB.KG сообщил один из инициаторов этой идеи Нарынбек Рысмендиев.

По его словам, это будет что-то вроде кассы взаимопомощи.

- К сожалению, стоит признать, что государство не в полной мере сегодня способно обеспечить людям необходимые блага: работа, питание, качественное образование, социальная защита и так далее. Поэтому пришло время нам самим о себе позаботиться. Мы предлагаем создать фонд "Элдик Казына", в который кыргызстанцы смогут собирать собственные средства. То есть каждый из нас сможет вкладывать в этот фонд небольшую сумму от 20 до 100 сомов минимально. Представьте себе, если 1 миллион граждан вложат по 100 сомов, то уже соберется 100 миллионов сомов. Затем собранные средства будут идти в помощь людям. Если суммы будут значительными, то можно будет подумать о строительстве в регионах небольших заводов и фабрик, которые будут принадлежать местному населению, - пояснил Рысмендиев.

С этой целью активисты уже провели первые работы. В частности, началась работа над сайтом, где в режиме онлайн будут отражаться движения финансовых средств.

- По нашим планам, распределять финансовые средства будет комиссия, которая будет состоять из уважаемых активистов и политиков. У нас почти все готово, единственное, пока не хватает средств для окончательной раскрутки этой идеи. Но нас уже поддержали некоторые политики и меценаты, так что вполне вероятно, мы скоро запустим этот проект, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/376578
Теги:
благотворительность, бюджет, гуманитарная помощь, Кыргызстан, активисты
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Комментарии
Болотбек
06.02.2019, 11:45

И кто будет все это контролировать? Опять начнутся неразбериху.

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Бема
06.02.2019, 14:52

Очень хитрая идея. И название заумное.

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Рик
06.02.2019, 15:57

А потом распилят себе любимым.

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