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Аскар Акаев написал книгу, как Кыргызстану достигнуть "лучшего будущего"

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- Екатерина Улитина
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Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев совместно со своей дочерью Бермет Акаевой выпустили книгу "Кыргызстан в эпоху цифровой экономики на Новом Шелковом пути". В своем труде авторы, судя по аннотации, размышляют о том, как Кыргызстану достигнуть лучшего будущего. И даже ставят конкретные даты – 2030-е годы.

Акаевы ставят перед собой такие вопросы, как: Какая стратегия необходима для достижения лучшего будущего Кыргызстана в 2030-е годы? Возможно ли сформировать в Кыргызстане информационное цифровое общество, способное реализовать стратегию опережающего инновационного развития страны? Сможет ли Кыргызстан совершить революционные преобразования в системе образования, отвечающие вызовам XXI века? и другие.

"В своей новой книге, посвященной будущему Кыргызстана и адресованной лидерам поколения 2020-х годов, на долю которых выпадает честь строительства лучшего будущего страны, авторы ищут ответы на все эти вопросы и излагают свое видение. Вкратце о целях и содержании книги вы можете узнать из Предисловия. Рекомендуем всем кыргызстанцам прочитать его!" – обращаются авторы к читателям.

Судя по оглавлению, книга построена в виде публикации докладов различных высокопоставленных чиновников: от президента до министров. Правда, некоторых из них никогда не было и нет в Кыргызстане. Например, Акаев публикует доклад министра развития человеческих ресурсов КР и министра торговли и интернет-индустрии КР. Вероятно, это воображаемые Акаевым чиновники будущего.

Нового труда семьи Акаевых пока нет в свободном доступе, книгу можно приобрести за 499 рублей - это около 530 сомов по сегодняшнему курсу.

Аскар Акаев – первый президент Кыргызстана, бежавший из страны после "тюльпановой революции" в марте 2005 года. Последние годы работает главным научным сотрудником в Институте математических исследований сложных систем МГУ имени М. В. Ломоносова. Является доктором технических наук, профессором, иностранным членом Российской академии наук. Его дочь Бермет Акаева тоже имеет научную степень кандидата политических наук.


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URL: https://www.vb.kg/376581
Теги:
Аскар Акаев, книги, литература, правительство, революция, Россия, Кыргызстан
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Комментарии
KG
06.02.2019, 12:28

будет лучше если  они с дочей напишут книгу для российского развития, живет там в России  пусть и учит их там как разворовывать страну.

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Жалоба модератору
Гражданин
06.02.2019, 13:15

Пускай лысый Акаев много не умничает, он в кыргызстане за 15 лет смог развить только коррупцию, во время его правления люди зарплату годами не получали, его сын наркоман взял с казны 1 млн $ и проиграл их в казино в алмате потом во время передоза убил свою девушку, бермет часто приезжает в токмак и собрает народ, если он хочет благополучия кыргызстану то пусть отдаст млн $ который он украл и положил в швейцарский банк.

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Жалоба модератору
Канат
06.02.2019, 13:51

Был он у власти! Воровал хорошо! Развивал коррупцию! Что теперь то умничать? Поздно уже! Да и дочь пусть идет лесом, такие умные стали! Поздно уже семейка вороватая! 

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Жалоба модератору
Андрей
06.02.2019, 16:10

Все таки он умный человек! Жаль, что его судьба так сложилась, мог бы много полезного сделать для людей. И дочку свою подставил, не надо было ее замуж за этого жадного казаха отдавать, лучше бы она за русского замуж вышла, не испачкалась бы жадностью экс мужа 

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