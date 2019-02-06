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Гульзат Мамытбек намерена через суд вернуть себе детей и имущество

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- Бакыт Стамов
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Активистка и общественный деятель Гульзат Мамытбек обратилась в суд с целью вернуть себе своих детей и дом. Об этом редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, при разводе трое детей и дом остались у первого мужа.

- Вчера был первый судебный процесс, но бывший муж не пришел на него. Он не хочет отдавать мне детей и дом. За своих детей я буду бороться до конца. Сил и средств у меня на это хватит. Потому что считаю, что дети должны жить с матерью. Следующий процесс будет через неделю, - уточнила она.

Стоит отметить, что летом прошлого года в своем интервью Гульзат Мамытбек заявила, что оставила дом мужу, так как он его собственноручно строил.

Напомним, в конце прошлого года активистка Гульзат Мамытбек вышла замуж за гражданина Эквадора испанского происхождения, режиссера Хуана Буэндиа. Для этого он даже согласился на проведение мусульманского обряда "нике".


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URL: https://www.vb.kg/376593
Теги:
дети, суд, Кыргызстан, активисты, Гульзат Мамытбек
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