Мужчину, который средь бела дня целовал маленькую девочку, пока не нашли

Сотрудники Свердловского РОВД проводят следственные мероприятия по установлению личности человека, который дал денег, а потом поцеловал девочку в микрорайоне Аламедин-1. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

- Данный факт зарегистрирован в реестре преступлений и проступков. Расследованием занимаются сотрудники Свердловского РОВД Бишкека. Проводятся мероприятия по установлению личности этого мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУВД.

Напомним, на камеры видеонаблюдения в микрорайоне Аламедин-1 попал подозрительный мужчина на велосипеде. Сначала он долго разговаривал с девочкой, потом дал ей что-то в руки и поцеловал. Ранее во дворе этого же дома соседи заметили мужчину, который высматривал детей, а потом приставал к ним.

- Это не может быть тот же самый человек, того - ноябрьского, сотрудники нашли. Сейчас он находится под арестом, - сообщили в ГУВД Бишкека.