На Ошском рынке не стесняясь торгуют фальсифицированным алкоголем

На Ошском базаре Бишкека на одном из рядов не стесняясь торгуют контрафактным алкоголем. Видео об этом прислал в редакцию VB.KG читатель.

Во время съемки активист возмущается, что торговцы даже не прячутся и свободно разложили на своем ряду бутылки с липовым алкоголем.

- Абсолютно не стесняются и свободно торгуют. Куда смотрят соответствующие органы! Ведь люди травятся. Вот посмотрите, литровая бутылка водки с серебром стоит 100 сомов. Коньяк "Бишкек" аналогично. Мы вчера взяли для интереса одну такую бутылку и убедились, что в ней "голимый" контрафакт, - говорит с возмущением голос за кадром.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась в Управление по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Минсельхоза. Так как именно в этом ведомстве отвечают за выдачу лицензий на оборот алкогольной продукции.

- Мы в курсе насчет этого видео и обязательно отреагируем. Хочу пояснить, что после введения моратория на введение проверок предпринимателей некоторыми госорганами на рынках города резко увеличилось количество продаж контрафактной алкогольной продукции. Со своей же стороны мы регулярно проводим внеплановые проверки таких точек с участием налоговой службы, - сказали в ведомстве.

В свою очередь представитель УГНС по Ленинскому району Бишкека Акбар Таалайбек пояснил VB.KG, что в ближайшее время они проведут рейд на Ошском базаре.

- Мы регулярно проводим рейды по выявлению поддельных акцизных марок. Ошский базар в этом плане не станет исключением, - сказал он.