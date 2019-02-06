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Кто распускает слухи о местонахождении экс-министра финансов Лавровой?

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- Бакыт Стамов
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Адвокат экс-министра финансов Ольги Лавровой Улан Дастан уулу связался с редакцией VB.KG и опроверг информацию, что его подзащитная покинула пределы Кыргызстана.

По его словам, Ольга Владимировна даже не планирует покидать страну.

- Она в настоящее время находится в Кыргызстане и занимает ответственную должность (по имеющейся информации, с 2015 года по настоящее время Лаврова является заместителем гендиректора по экономике и финансам ОсОО "Газпром Кыргызстан" - ред.), - пояснил Дастан уулу.

Может ли распространение подобной информации быть провокацией со стороны тех лиц, кто реально виновен в нецелесообразном использовании финансовых средств при модернизации ТЭЦ Бишкека? На этот вопрос адвокат экс-министра финансов затруднился ответить.

- По данному поводу вам конкретно ничего не могу ответить. Все решится в рамках следствия. По крайней мере, на все вызовы к следователю Ольга Владимировна приходит вовремя и без задержек, - добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что экс-министр финансов Ольга Лаврова покинула Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/376602
Теги:
ГКНБ, Министерство финансов, ТЭЦ, Ольга Лаврова, побег, Кыргызстан, следствие
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