Девушка обвинила гражданина Турции в принуждении к проституции

Бишкекчанка 1985 года рождения пожаловалась, что гражданин Турции шантажом заставил ее заниматься проституцией в Турции. 4 февраля она обратилась с заявлением в Первомайское РОВД.

- В своем заявление она написала, что познакомилась по интернету с парнем, он ей предложил работу в Турцию, и она согласилась. Приехав на место ее заставили оказывать сексуальные услуги, - рассказали в ГУВД Бишкека.

Сотрудники милиции задержали указанного в заявлении гражданина Турции. Он рассказал, что действительно знаком с девушкой, которая написала заявление.

- По его словам, он познакомился с ней год назад и уже тогда она была секс-работницей в Бишкеке. Он помог ей уехать в Турцию, но никогда не шантажировал ее и не принуждал ни к каким действиям. Данный факт зарегистрирован в реестре преступлений и проступков, ведется проверка полученной информации, - заключили в ГУВД.

В милиции добавили, что заявлений других пострадавших от действий указанного гражданина в милицию не поступало.