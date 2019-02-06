Группа парламентариев отправились на "каникулы" в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил на национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне ряд депутатов Жогорку Кенеша. Фото парламентариев на своей странице в соцсетях разместил пользователь Улан Джумаков. На фотографии один из депутатов, судя по всему, стоит вместе с детьми.

На фото парламентарии позируют на фоне Белого дома в Вашингтоне.

Стоит отметить, что это ежегодное мероприятие. По традиции на него приглашают представителей парламентов других стран.

Мероприятие состоится 8 февраля. В прошлом году от нашей республики, по официальным данным Жогорку Кенеша, получили депутаты Осмонбек Артыкбаев, Талайбек Масабиров и Алмазбек Баатырбеков.

И традиционно такие поездки народных избранников в рабочее время вызывают возмущение в обществе. Как минимум потому, что толку от этих "каникул" нет совершенно никаких.