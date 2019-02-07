Погода
$ 69.73 - 69.89
€ 79.12 - 80.05

В Кыргызстане задержан криминальный авторитет Рой

1237  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джалал-Абаде в одной из квартир были задержаны члены организованной преступной группы. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, задержание было произведено в одной из квартир микрорайона "Спутник".

- Во время обыска в квартире находились еще восемь человек. Кроме одного почти все они ранее были судимы за совершение тяжких преступлений. Кроме этого, в квартире обнаружили самодельный обрез и восемь боевых патронов. Житель села Чангыр-Таш Сузакского района Т. Ы. признался, что оружие принадлежит ему. Он водворен в ИСВ Джалал-Абада. Другой задержанный ранее объявлялся в розыск за побег из колонии № 43. Он также был водворен в ИВС. По остальным идет проверка. Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и правонарушений и в настоящий момент начато досудебное производство по ст. 253 ч.2 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), - пояснили в милиции.

Также собственный источник в МВД сообщил VB.KG, что в квартире был и криминальный авторитет, "положенец" Сузакского района по кличке Рой.

- Именно члены его ОПГ и были в этой квартире во время задержания, - сказал он.

В УВД Джалал-Абадской области пока не подтверждают эту информацию.

Напомним, несколько лет назад в отечественных и международных СМИ обсуждалась персона называемого криминальным авторитетом Азима Роя. Сегодняшний "Рой", скорее всего, к тому Рою никакого отношения не имеет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376615
Теги:
криминал, Джалал-Абадская область, задержание, ОПГ, оружие, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
самат
07.02.2019, 15:23

Колю когда посадят? Рои, мои, не то! Они мелочь.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  