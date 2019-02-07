В Кыргызстане задержан криминальный авторитет Рой

В Джалал-Абаде в одной из квартир были задержаны члены организованной преступной группы. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, задержание было произведено в одной из квартир микрорайона "Спутник".

- Во время обыска в квартире находились еще восемь человек. Кроме одного почти все они ранее были судимы за совершение тяжких преступлений. Кроме этого, в квартире обнаружили самодельный обрез и восемь боевых патронов. Житель села Чангыр-Таш Сузакского района Т. Ы. признался, что оружие принадлежит ему. Он водворен в ИСВ Джалал-Абада. Другой задержанный ранее объявлялся в розыск за побег из колонии № 43. Он также был водворен в ИВС. По остальным идет проверка. Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и правонарушений и в настоящий момент начато досудебное производство по ст. 253 ч.2 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), - пояснили в милиции.

Также собственный источник в МВД сообщил VB.KG, что в квартире был и криминальный авторитет, "положенец" Сузакского района по кличке Рой.

- Именно члены его ОПГ и были в этой квартире во время задержания, - сказал он.

В УВД Джалал-Абадской области пока не подтверждают эту информацию.

Напомним, несколько лет назад в отечественных и международных СМИ обсуждалась персона называемого криминальным авторитетом Азима Роя. Сегодняшний "Рой", скорее всего, к тому Рою никакого отношения не имеет.