Кожобек Рыспаев потребовал перестрелять в Бишкеке собак

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев попросил мэрию города Бишкека обратить внимание на большое количество собак в центре города.

- На бульваре Эркиндик по утрам собак больше, чем людей. Они забегают на территории школ, оставляют следы своей жизнедеятельности на газонах, могут кинуться на прохожих, детей. Местные органы власти должны навести порядок, - говорит Кожобек Рыспаев.

По его словам, хозяева собак должны следить за чистотой и здоровьем питомцев, убирать за ними мусор и выгуливать только в наморднике. Относительно бродячих собак он попросил мэрию провести отстрел.