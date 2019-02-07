Кожобек Рыспаев потребовал перестрелять в Бишкеке собак

я тоже заметил что бродячих собак на джержинке много..а те с хозяевами не опасны..они породисты и воспитаны..
Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев попросил мэрию города Бишкека обратить внимание на большое количество собак в центре города.
- На бульваре Эркиндик по утрам собак больше, чем людей. Они забегают на территории школ, оставляют следы своей жизнедеятельности на газонах, могут кинуться на прохожих, детей. Местные органы власти должны навести порядок, - говорит Кожобек Рыспаев.
По его словам, хозяева собак должны следить за чистотой и здоровьем питомцев, убирать за ними мусор и выгуливать только в наморднике. Относительно бродячих собак он попросил мэрию провести отстрел.