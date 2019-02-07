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Кожобек Рыспаев потребовал перестрелять в Бишкеке собак

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев попросил мэрию города Бишкека обратить внимание на большое количество собак в центре города.

- На бульваре Эркиндик по утрам собак больше, чем людей. Они забегают на территории школ, оставляют следы своей жизнедеятельности на газонах, могут кинуться на прохожих, детей. Местные органы власти должны навести порядок, - говорит Кожобек Рыспаев.

По его словам, хозяева собак должны следить за чистотой и здоровьем питомцев, убирать за ними мусор и выгуливать только в наморднике. Относительно бродячих собак он попросил мэрию провести отстрел.


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URL: https://www.vb.kg/376617
Теги:
Кожобек Рыспаев, мэрия, Тазалык, отстрел, собаки, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
скафнюк
07.02.2019, 12:23

я тоже заметил что бродячих собак на джержинке много..а те с хозяевами не опасны..они породисты и воспитаны..

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Нуржан
07.02.2019, 12:55

Вот бы заодно и всех бестолковых депутатов тоже переловили и хоть на некоторое время изолировали. Верю, что лучше жить стало бы

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555
07.02.2019, 13:28

Нуржан

Вот бы заодно и всех бестолковых депутатов тоже переловили и хоть на некоторое время изолировали. Верю, что лучше жить стало бы

Я тоже-ЗА!  Собаки менее безобидны, чем депутаты с бредовыми идеями и законами.

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Политех плачет
07.02.2019, 13:49

В районе напротив политеха руставели, ст. аэропорт очень много бродячих псов, наглые и хитрые, агрессивных много среди них,

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Родитель
07.02.2019, 14:53

Возле 32 школы своры бродячих собак бегают, детей опасно водить, и никому нет дела.

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Ника
07.02.2019, 15:12

Лучшеб депутаты сами себя ......, больше толку для народа. А собак не трогайте сволочи!

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самат
07.02.2019, 15:21

Нуржан

Вот бы заодно и всех бестолковых депутатов тоже переловили и хоть на некоторое время изолировали. Верю, что лучше жить стало бы

От рыспаевых проблем больше, чем от собак.  Поддерживаю

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