Депутаты решили, что министрам опыт работы не требуется...

Министр - это политическая должность? Вот это анекдот коли так. Следует ли понимать тогда, что министр возглавляет некую политическую партию, а не функциональное министерство? Набрали депутатов бестолковых и все мучаются.
В Жогорку Кенеше сегодня рассматривают поправки в закон "О государственной гражданской службе и муниципальной службе". В частности, законопроект предусматривает ужесточение квалификационных требований для статс-секретарей министерств и ведомств.
Депутат Айсулуу Мамашова поинтересовалась, должны ли министры и другие руководители государственных структур иметь опыт административной или государственной службы.
- Министр – это политическая должность, поэтому к ним не предъявляются такие требования по опыту работу, - ответил один из инициаторов проекта Аалы Карашев.
- Очень странно. Мы от них (министров) требуем, чтобы они были профессионалами, но стажа работы не требуем, - удивилась Мамашева.