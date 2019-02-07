Депутаты решили, что министрам опыт работы не требуется...

В Жогорку Кенеше сегодня рассматривают поправки в закон "О государственной гражданской службе и муниципальной службе". В частности, законопроект предусматривает ужесточение квалификационных требований для статс-секретарей министерств и ведомств.

Депутат Айсулуу Мамашова поинтересовалась, должны ли министры и другие руководители государственных структур иметь опыт административной или государственной службы.

- Министр – это политическая должность, поэтому к ним не предъявляются такие требования по опыту работу, - ответил один из инициаторов проекта Аалы Карашев.

- Очень странно. Мы от них (министров) требуем, чтобы они были профессионалами, но стажа работы не требуем, - удивилась Мамашева.