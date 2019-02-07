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Депутаты решили, что министрам опыт работы не требуется...

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- Екатерина Улитина
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В Жогорку Кенеше сегодня рассматривают поправки в закон "О государственной гражданской службе и муниципальной службе". В частности, законопроект предусматривает ужесточение квалификационных требований для статс-секретарей министерств и ведомств.

Депутат Айсулуу Мамашова поинтересовалась, должны ли министры и другие руководители государственных структур иметь опыт административной или государственной службы.

- Министр – это политическая должность, поэтому к ним не предъявляются такие требования по опыту работу, - ответил один из инициаторов проекта Аалы Карашев.

- Очень странно. Мы от них (министров) требуем, чтобы они были профессионалами, но стажа работы не требуем, - удивилась Мамашева.


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URL: https://www.vb.kg/376621
Теги:
Аалы Карашев, кадры, парламент, правительство, Айсулуу Мамашова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Нуржан
07.02.2019, 12:48

Министр - это политическая должность? Вот это анекдот коли так. Следует ли понимать тогда, что министр возглавляет некую политическую партию, а не функциональное министерство? Набрали депутатов бестолковых и все мучаются.

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Серж
07.02.2019, 13:41

Министр – это политическая должность, поэтому к ним не предъявляются такие требования по опыту работу

Свое пятое место прикрывают, имбецилы. А еще других обвиняют в отсутствии опыта и профессионализма.

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