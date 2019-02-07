Кто из парламентариев отправился в Вашингтон на завтрак Трампа?

Именно Госдепартамент США пригласил семерых депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана на Национальный завтрак в Вашингтон. Командировка оплачена не из бюджета, а в частном порядке. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Аппарата ЖК КР.

- В США отправились Бакыт Торобаев, Улугбек Ормонов, Пархат Тулендыбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Жылдыз Мусабекова, Нурбек Алимбеков, Абдыбек Дюшалиев. Сроки их вылета и возвращения мы уточнить не можем, так как они вылетели в частном порядке и за свой счет, - подчеркнули в пресс-службе ЖК КР.

Почему выбраны именно эти парламентарии, и какую цель преследует Госдеп США, приглашая их, естественно не сообщается.