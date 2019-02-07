Погода
$ 69.73 - 69.89
€ 79.12 - 80.05

Кто из парламентариев отправился в Вашингтон на завтрак Трампа?

279  2
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Именно Госдепартамент США пригласил семерых депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана на Национальный завтрак в Вашингтон. Командировка оплачена не из бюджета, а в частном порядке. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Аппарата ЖК КР.

- В США отправились Бакыт Торобаев, Улугбек Ормонов, Пархат Тулендыбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Жылдыз Мусабекова, Нурбек Алимбеков, Абдыбек Дюшалиев. Сроки их вылета и возвращения мы уточнить не можем, так как они вылетели в частном порядке и за свой счет, - подчеркнули в пресс-службе ЖК КР.

Почему выбраны именно эти парламентарии, и какую цель преследует Госдеп США, приглашая их, естественно не сообщается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376622
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Бакыт Торобаев, парламент, США, Жылдыз Мусабекова, Дональд Трамп, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Тито
07.02.2019, 15:14

Бакыт Торобаев, Улугбек Ормонов, Пархат Тулендыбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Жылдыз Мусабекова, Нурбек Алимбеков, Абдыбек Дюшалиев

А толку от них? 

Все они знамениты уголовными делами, ляпами, матами, халатностью и отсутствием мозгов и понимания. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Bishkekman
07.02.2019, 15:59
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 6
Комментариев: 43

Кто все эти люди? Не слышал от них ни одной толковой инициативы, да и про  них самих не слышал. Сидят в парламенте штаны протирают. А теперь вот еще возможно станут марионетками госдепа. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  