Погода
$ 69.66 - 69.77
€ 78.92 - 79.45

Договорятся ли Жээнбеков и Путин о возрождении проекта ВНК ГЭС?

375  8
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Напомним, в конце марта в Кыргызстан с визитом прибудет российский президент Владимир Путин. Ранее Кыргызстан предложил России возобновить сотрудничество по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Информацию VB.KG подтвердили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

- Правительство Кыргызской Республики обратилось к российской стороне с предложением обсудить возможные пути урегулирования ситуации по Верхне-Нарынскому каскаду гидроэлектростанций и установления сотрудничества по проекту на взаимовыгодных условиях, - прокомментировали в ведомстве.

Каскад Верхне-Нарынских ГЭС - важнейший инфраструктурный проект, направленный на увеличение энергетического потенциала Кыргызстана.

В 2012 году между Россией и Кыргызстаном было заключено межправительственное соглашение о его реализации. Специально для этого было создано ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС", доли которого были поровну поделены между российской компанией "Русгидро" и отечественной компанией ОАО "Электрические станции". При этом все финансовые расходы взяла на себя российская сторона, Кыргызстан в качестве своего взноса предоставил землю под строительство. В конце 2015 года экс-президент КР Алмазбек Атамбаев заявил о выходе Кыргызстана из соглашения, через несколько недель это решение поддержал Жогорку Кенеш.

В следующие месяцы Кыргызстан пытался найти инвестора для продолжения строительства. Летом 2017 года был даже подписан договор о сотрудничестве с чешской компанией Liglass Trading CZ. Правда, позже выяснилось, что у нового инвестора нет ни опыта работы, ни денег для реализации проекта. Кыргызстан вновь разорвал соглашение.

Экс-министр экономики Арзыбек Кожошев, кстати, во время его руководства ведомством был денонсирован договор с Россией, считает что возобновление сотрудничества с Россией по ВНК ГЭС является хорошей новостью.

- Проект очень важен для Кыргызстана. При прежнем руководстве он, к сожалению, был слишком политизирован. Выход из договора произошел крайне быстро, депутаты также быстро одобрили это решение. Теперь, если во время визита Владимира Путина в Кыргызстан этот вопрос решится – это будет очень хорошо. Для нас принципиально важно наращивать генерирующие мощности, вводить в работу такие объекты, как Камбарата-1 и Верхне-Нарынский каскад, - прокомментировал VB.KG Арзыбек Кожошев.

Экс-министр экономики уверен, что Россия не станет пользоваться ситуацией и ухудшать условия сотрудничества.

- Россия наш стратегический партнер и специально ухудшать условия не будет. Я уверен, к решению вопроса подойдут прагматично и не будут использовать политические рычаги. Но надо понимать, что спустя несколько лет после остановки работ над проектом, придется пересмотреть технико-экономическое обоснование, проектную документацию и другие расчеты. Конечно, если стоимость окажется слишком высокой, экономически нецелесообразной, стороны могут отложить реализацию проекта еще на некоторое время, - сказал Кожошев.

Отметим, после выхода Кыргызстана из договора с Россией, республика взяла на себя обязательства выкупить долю "Русгидро" в проекте ВНК, иными словами - вернуть компании уже потраченные деньги – 37 млн долларов. Компания уже обратилась в международный арбитражный суд с требованием вернуть деньги. Возобновление сотрудничества, скорее всего, урегулирует этот спор.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376625
Теги:
Арзыбек Кожошев, Владимир Путин, Камбар-Ата, РусГидро, Россия, Верхне-Нарынский каскад, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
скафнюк
22.02.2019, 17:17

дааа..было бы хорошо..столько рабочих мест было бы создано..особенно на местах..в нарынской области..в джалабадской области..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Арзымат
22.02.2019, 17:31

Думаю да, наш то по любому пойдет на все ради этого. Согласится на все что скажет нам Путин. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ас
22.02.2019, 17:45

Хорошо было бы

0
Цитировать
Жалоба модератору
Вадим
22.02.2019, 17:51

А что Путин попросит взамен? Открытие второй военной базы или ещё что? Готов ли к этому действующий Президент?

0
Цитировать
Жалоба модератору
наблюдатель
22.02.2019, 17:53

это мы узнаем когда они встретится, пока не будем тратит на это  время просто ждем событию терпением.  

0
Цитировать
Жалоба модератору
Барат
22.02.2019, 18:09

Если договорятся это хорошо для нас это во первых ещё новые рабочие места и все такое.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Элмира
22.02.2019, 18:12

Кана макулдашып курулуп калса жакшы эле болмок баарыбыз учун, Россия учун Кыргызстанга военный база куруу эч кандай пайда алып келип, эегр ГЭС курулуп калса эки олко учун аябагандай чон пайда лаып келмек.

0
Цитировать
Жалоба модератору
АША
22.02.2019, 18:14

Надеемся ошибки Атамбаева исправит Жеенбеков, если бы начали 2010 году 2020 этот ГЭСбы осталось Кыргызстану. Время просто зря пролетело

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  