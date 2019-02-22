Договорятся ли Жээнбеков и Путин о возрождении проекта ВНК ГЭС?

Напомним, в конце марта в Кыргызстан с визитом прибудет российский президент Владимир Путин. Ранее Кыргызстан предложил России возобновить сотрудничество по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Информацию VB.KG подтвердили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

- Правительство Кыргызской Республики обратилось к российской стороне с предложением обсудить возможные пути урегулирования ситуации по Верхне-Нарынскому каскаду гидроэлектростанций и установления сотрудничества по проекту на взаимовыгодных условиях, - прокомментировали в ведомстве.

Каскад Верхне-Нарынских ГЭС - важнейший инфраструктурный проект, направленный на увеличение энергетического потенциала Кыргызстана.

В 2012 году между Россией и Кыргызстаном было заключено межправительственное соглашение о его реализации. Специально для этого было создано ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС", доли которого были поровну поделены между российской компанией "Русгидро" и отечественной компанией ОАО "Электрические станции". При этом все финансовые расходы взяла на себя российская сторона, Кыргызстан в качестве своего взноса предоставил землю под строительство. В конце 2015 года экс-президент КР Алмазбек Атамбаев заявил о выходе Кыргызстана из соглашения, через несколько недель это решение поддержал Жогорку Кенеш.

В следующие месяцы Кыргызстан пытался найти инвестора для продолжения строительства. Летом 2017 года был даже подписан договор о сотрудничестве с чешской компанией Liglass Trading CZ. Правда, позже выяснилось, что у нового инвестора нет ни опыта работы, ни денег для реализации проекта. Кыргызстан вновь разорвал соглашение.

Экс-министр экономики Арзыбек Кожошев, кстати, во время его руководства ведомством был денонсирован договор с Россией, считает что возобновление сотрудничества с Россией по ВНК ГЭС является хорошей новостью.

- Проект очень важен для Кыргызстана. При прежнем руководстве он, к сожалению, был слишком политизирован. Выход из договора произошел крайне быстро, депутаты также быстро одобрили это решение. Теперь, если во время визита Владимира Путина в Кыргызстан этот вопрос решится – это будет очень хорошо. Для нас принципиально важно наращивать генерирующие мощности, вводить в работу такие объекты, как Камбарата-1 и Верхне-Нарынский каскад, - прокомментировал VB.KG Арзыбек Кожошев.

Экс-министр экономики уверен, что Россия не станет пользоваться ситуацией и ухудшать условия сотрудничества.

- Россия наш стратегический партнер и специально ухудшать условия не будет. Я уверен, к решению вопроса подойдут прагматично и не будут использовать политические рычаги. Но надо понимать, что спустя несколько лет после остановки работ над проектом, придется пересмотреть технико-экономическое обоснование, проектную документацию и другие расчеты. Конечно, если стоимость окажется слишком высокой, экономически нецелесообразной, стороны могут отложить реализацию проекта еще на некоторое время, - сказал Кожошев.

Отметим, после выхода Кыргызстана из договора с Россией, республика взяла на себя обязательства выкупить долю "Русгидро" в проекте ВНК, иными словами - вернуть компании уже потраченные деньги – 37 млн долларов. Компания уже обратилась в международный арбитражный суд с требованием вернуть деньги. Возобновление сотрудничества, скорее всего, урегулирует этот спор.