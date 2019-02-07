Жээнбеков и Путин сверили часы и обсудили предстоящую встречу

Сегодня, 7 февраля 2019 года, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, "сверили часы" по ранее достигнутым договоренностям, а также предстоящий государственный визит Владимира Путина в Кыргызскую Республику.

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров был с визитом в Кыргызстане, где провел встречу с президентом Жээнбековым, министром иностранных дел Кыргызстана и в КРСУ - со студентами и журналистами.