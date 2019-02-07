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Жээнбеков и Путин сверили часы и обсудили предстоящую встречу

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- ВБ
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Сегодня, 7 февраля 2019 года, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, "сверили часы" по ранее достигнутым договоренностям, а также предстоящий государственный визит Владимира Путина в Кыргызскую Республику.

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров был с визитом в Кыргызстане, где провел встречу с президентом Жээнбековым, министром иностранных дел Кыргызстана и в КРСУ - со студентами и журналистами.


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URL: https://www.vb.kg/376626
Теги:
визит, президент, Россия, Кыргызстан, экономика, политика, Сергей Лавров, кыргызско-российское сотрудничество, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
самат
07.02.2019, 15:18

Ни о чём. Где Путина часы и где наш..Обычная протокольная новость ни о чём.

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