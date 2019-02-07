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"Кыргыз темир жолу" опровергает информацию о передаче предприятия России

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- ВБ
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Некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о передаче ГП "НК "Кыргыз темир жолу" России. Пресс-секретарь "КТЖ" Эркин Каимов сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

Каимов напомнил, что 29 января текущего года в Москве состоялась встреча Генерального директора ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Канатбека Абдыкеримова и Генерального директора - Председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозёрова. На встрече участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов.

В повестке дня обсуждались следующие вопросы:

1. О ходе разработки предварительного ТЭО проектов развития железнодорожной сети Кыргызстана

2. О приобретении российских пассажирских вагонов

3. О снижении стоимости проезда пассажиров в российско- киргизском сообщении

4. О передаче Кыргызской железной дороге в собственность локомотивов ОАО "РЖД", находящихся в аренде Кыргызской железной дороги

В доверительной атмосфере стороны обсудили вопросы по реализации проектов развития железнодорожной сети в Кыргызской Республике и согласовали сроки и механизмы поэтапных работ по дальнейшей реализации проектов. В ходе встречи были достигнуты договоренности о проведении в ближайшее время дополнительных встреч экспертов для уточнения ряда вопросов, которые необходимы для выработки технико-экономических документов и активизации работы по проектам развития железнодорожной сети в Кыргызстане.

Надо отметить, что на данной встрече не стоял вопрос о передаче ГП "НК "Кыргыз темир жолу" России.


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URL: https://www.vb.kg/376632
Теги:
железная дорога, Россия, транспорт, сотрудничество, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу, Аликбек Джекшенкулов
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