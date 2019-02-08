"Религиозное" НПО выступило против парламентария Ирины Карамушкиной

Из одной лжерелигии в другую. Раньше в ленинских комнатах людям мозги промывали, теперь намазканы строят. а скоро кураторы из Индии велят священных коров разводить, готовьтесь.
Вчера на пленарном заседании парламента депутат Ирина Карамушкина попросила ГКНБ обратить внимание на учащихся местных медресе, большинство из которых, по ее словам, поддерживают движение "Таблиги джамаат". В Кыргызстане приверженцев этого движения называют "дааватчиками".
К такому выводу народная избранница пришла после ознакомления с опросом среди медресе, проводимым НПО "Научно-исследовательский институт исламоведения".
В свою очередь представители самой общественной организации попросили депутата Ирину Карамушкину воздержаться от роли цензора, указывающего им, что публиковать.
В НПО выразили сомнение, что депутат вообще ознакомилась с самим отчетом, где результаты исследования были резюмированы.
"Скорее всего, она узнала о нем из новостных сайтов, где определенные результаты попросту вырваны из контекста. Во-вторых, само исследование было серьезным и длительным, с максимальным охватом по всей республике. В анкетном опросе участвовали 1054 респондента, представляющих молодежь страны: школьники, студенты медресе и вузов, работающие и временно не работающие. Кроме того, было проведено около 140 глубинных интервью с молодыми людьми, экспертами, представителями правоохранительных органов, социальными работниками, представителями министерства по делам молодежи, учителями также во всех семи областях и в г. Бишкек и Ош. В-третьих, исследование проводилось в согласовании и при поддержке ГКНБ и МВД КР. Эти правоохранительные органы сами больше кого-либо заинтересованы в результатах нашей работы и не нуждаются в дополнительных указаниях депутата Карамушкиной", - написали представители НПО.
Отметим, согласно этому отчету, "почти половина респондентов не симпатизирует какому-либо конкретному исламскому течению. Из остальных наиболее популярным течением является Таблиги Джамаат (16 процентов); все остальные течения имеют слабую симпатию (2-5 процентов).
Почему именно это течение стало столь популярным среди молодежи Кыргызстана, и чем это может быть чревато? С учетом того, что деятельность этой организации запретили в странах СНГ. На этот вопрос ответил экс-глава Госкомиссии по делам религии Орозбек Молдалиев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.
По его словам, с одной стороны опасности нет, когда миролюбивые люди распространяют ислам.
- Но вы посмотрите, кто этим занимается. Малограмотные люди, которые зачастую поверхностно понимают ислам. Этим должны заниматься специалисты, то есть представители муфтията. В Кыргызстане более 100 медресе. Мечетей, как отметил глава государства, даже больше, чем школ. В этом плане есть ли необходимость в такой организации, члены которой должны заниматься распространением религии. Да, среди них не было никогда радикалов, но появились же. Вот радикальную ветвь "Тааблиги джамаат" "Йакын инкар" запретили же в Кыргызстане. Непременно происходит радикализация, когда распространением религии занимаются необразованные люди. Опыт других стран тому подтверждение, - сказал Молдалиев.
- Они подчиняются Центру в Индии и выполняют все их указания. В свое время я посетил этот центр и убедился, что там очень много граждан Кыргызстана. Одно из таких указаний кстати было, чтобы течения "Таблиги джамаат" и "Йакын инкар" объединились. Приведу другой интересный пример. В прошлом в Афганистане приверженцы "Тааблиги джамаат" получили разрешение на боевые действия против советских войск. И это потом в их религиозных учреждениях вырос "талибан". Поэтому государство должно серьезно подойти к этому вопросу, - добавил Орозбек Абдысаламович.
Между тем, стало известно, что в Кыргызстане в скором времени могут запретить деятельность исламского течения "Таблиги джамаат".
Так, по словам директора Госкомиссии по делам религий Зайырбека Эргешова, Кыргызстан в лице их ведомства поддержит предложение ОДКБ о принятии единого списка запрещенных религиозных организаций.
- Организация "Таблиги джамаат" в Кыргызстане не прошла регистрацию, но в то же время запрещенной не считается. Тем не менее, если единый список будет утвержден, то запрет будет введен, - сказал он VB.KG.