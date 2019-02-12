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Кулов прогнозирует возвращение Омурбека Суваналиева в МВД

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- Екатерина Улитина
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Совет Безопасности – не уровень Омурбека Суваналиев, уверен бывший глава МВД и премьер-министр республики Феликс Кулов. В разговоре с журналистом VB.KG политик предположил, что последнее назначение может оказаться временным, и вскоре генерал-майор вернется в структуру МВД.

- Суваналиев всегда работал в гуще событий, там, где кипит жизнь. Для него Совет безопасности – не тот уровень, на котором его потенциал проявляется в полную силу. В Совбезе больше аналитической и кабинетной работы. Вероятно, Омурбек Суваналиев какое-то время задержится в Совбезе, а потом его переведут на один из руководящих постов в МВД, - сделал прогноз Феликс Кулов.

Политик уверен, что при выборе кандидата на пост заместителя в Совет безопасности учитывали несколько критериев. Кандидатура Омурбека Суваналиева оптимально подошла по всем требованиям.

- Каждое назначение делают, учитывая комплекс причин. Разумеется, профессионализм и опыт – это ключевое требование, но не единственное. Омурбек Суваналиев неоднократно доказывал свои способности, поэтому по этому пункту к нему нет вопросов. Нельзя исключать, что не последнюю роль сыграл региональный фактор. Выбрали бы человека с юга - обвинят в землячестве, в кумовстве или родственных связях. Назначение Суваналиева автоматически уничтожило даже возможность возникновения таких обвинений, - заключил Феликс Кулов.

Омурбек Суваналиев в политике Кыргызстана личность легендарная и одновременно скандальная. Начал карьеру в органах милиции в 1981 году. В 1992 году он не просто единственный из милиционеров решился пойти на переговоры с террористами, захватившими самолет в аэропорту, но еще и обезвредил преступников. Тоже практически в одиночку – попросту выхватил бомбу из рук.

Годом позже, вопреки политическому давлению, Суваналиев арестовал сына местного высокопоставленного начальника Иссык-Кульской области. Правда через несколько дней сам же оказался за решеткой по обвинению в избиении подчиненного. Суваналиев объяснил, что застукал сотрудника милиции в кабинете с проституткой: пришлось поговорить по-мужски. Суды полностью оправдали милиционера и восстановили на службе, а он все-равно написал заявление и ушел по собственному желанию.

В своей карьере, Омурбек Суваналиев не раз увольнялся из принципа, предварительно больно щелкнув по носу высокопоставленных чиновников разоблачающим заявлением. Но каждый раз возвращался в политику. Последний его "исход" был в 2010 году. Тогда генерал-майор Суваналиев возглавлял Ошскую милицию. Перед самым референдумом он заявил, что не позволит манипулировать собой и голосами людей и, громко хлопнув дверью, ушел с поста. В 2011 году он баллотировался на выборах президента, но проиграл Алмазбеку Атамбаеву. Его назначение в Совет безопасности стало четвертым возвращением Суваналиев в систему госуправления.


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URL: https://www.vb.kg/376656
Теги:
Иссык-Кульская область, назначение, Ош, Кыргызстан, МВД, Омурбек Суваналиев, Феликс Кулов
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Комментарии
Камила
12.02.2019, 09:47

Суваналиев знает свое дело, правильно ему назначили, Кулов раньше кем был и кем стал. Кулову не кто не слушает на самом деле.

+2
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Феликис
12.02.2019, 09:48

Кулов что прогнозирует кадры или назначение, у него после ухода с госслужбы не очень так с головой время от времени иногда тупит и прогнозирует и излагает свои мысли или им хорошо платят за это короче говоря после ухода они становятся чя то сучкой. 

+2
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русик
12.02.2019, 09:50

Феликс Кулов какой то странный человек он даже не знает Кыргызский, и он прогнозирует! да он просто шут мягко говоря.

0
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Делбирим
12.02.2019, 09:51

Феликс Кулов жанагы кочодогу лолулор бар го аркандан эрчип довай сенин келечегинди айтып берем деген лолулордой эле болуп калыптыр, качан карасан озунун тантыраган создору менен же ага айткан адам жок кыйын болсон озундун ким болорунду билип алчы деп.

0
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Аватар
12.02.2019, 09:54

Железный генерал похожее уже не железный генерал а железный Ванга или железный Нострадамусам стал может он уже свое будущее  видит в качестве Нострдамуса или Ванге хахахаха.

+2
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Лекторат
12.02.2019, 10:04

В 2011 году он баллотировался на выборах президента, но проиграл Алмазбеку Атамбаеву.

Не он один проиграл.

+1
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вва
12.02.2019, 10:24

С мнением согласен полностью. Практика показала, что Суваналиев в политике - это как сидеть не в своей тарелке! Как только он попадал в полуполитические пространства действий, то обязательно были драчки, "конфликт интересов", и так далее. Видно невооруженным взглядом.

Суть Суваналиева - милицейская работа: беготня, "драчки" на месте, оперативная работа...Работа в Совбезе приведет к рукоприкладству коллег там, поломке стульев, ручек, оскорблениям "офисных бабочек" и "голубых джигитов" на подмоге у чиновничков среднего звена...

Было бы неплохо перевести нынешнего министра МВД в одну из Молочных фабрик Бишкека. где молоко превращают в кефир или сметану...Почеиу так? очень просто: там такие способности нужны...: сидеть на тепле до таких пор, чтобы все незакисающее - все равно закисло! Заодно заберите туда главу пресс-службы КМВД Кыргызстана Саида Асятова! Они друг другу подходят болтать об успехах при полном отсутсвии такового!

Интересно, он в курсе того, кто такой вообще Асят Саитов?!....

-1
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жорик
12.02.2019, 10:31

Кулов прогнозирует вот это новость он воопше что то знает? Да он даже Кыргызкого не знает ! ! !

+1
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урмат
12.02.2019, 10:38

Кулов и Суваналиев, как пара булок, как твикс, но ФШК давно не красный, а  Суваналиев давно не Катани.

+1
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Болотбек
12.02.2019, 10:55

Закон ведь для всех един,не правда ли господин Кулов? А по закону генералы уходят в отставку в 60 лет и это Вам должно быть известно. Или вы не знаете об этом?

+1
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Макс
12.02.2019, 11:02

Уж кто кто но Суваналиев мужик!!! Когда продали земли Нарына китайцам он сыграл ключевую роль в отстаивании интересов народа и это при том что он сам не нарынский. Там такие коммерцы как Салымбекоа поехали успокаивать народ, поддакивая тогдашней власти, а Суваналиев встал на сторону народа!!. Молодец!!!

+2
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Фрунзе
12.02.2019, 11:46

Удачи и успехов Катани! Мыркотство задолбало!

+1
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урмат
12.02.2019, 12:55

Фрунзе

Удачи и успехов Катани! Мыркотство задолбало!

Если Кулов хвалит Суваналиева, значит дело дрянь. Кулов - распродажа военной техники КР по бросовым ценам.

+2
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Арстанбек
12.02.2019, 13:12

Приятно читать нападки на Кулова-значит боятся его все эти шавки. Такие как он создавали историю независимого Кыргызстана, а эти злопыхатели во время революции мародерствовали. Кулов таких сажал и давил.

-1
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фрунз
12.02.2019, 13:16

Задалбали уже со своими анализами, мнениями и прогнозами Пускай кулов с перва выучит Кыргызский потом уже говорит ! ! !

-1
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Назар
12.02.2019, 13:16

Суваналиев пришел только для одного, точнее дали должность, чтоб он нападал на Атамбаева и всячески мешал ему спокойно жить, а еще лучше, если придумает схему как посадить его в СИЗО. Тогда я думаю, что Котони дадут пост министра МВД или еще хуже, пост главы ГКНБ. Соке просто устал, не может сам справиться с эксом. Вот и начал его врагов тянуть на работу с одним условием-уничтожить экса. До 2020 года Соке и Асылбек выпустят на свободу тех недополитиков, которые сели во время правления Атамбаева. 

+1
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реалист
12.02.2019, 13:18

При чем тут то, что Кулов знает или не знает кыргызский, что за тупизм. Речь о том что Кулов дал обьективную оценку Суваналиеву как профессионалу своего дела. 

+2
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жика
12.02.2019, 13:55

реалист

При чем тут то, что Кулов знает или не знает кыргызский, что за тупизм. Речь о том что Кулов дал обьективную оценку Суваналиеву как профессионалу своего дела. 

Дебилизм это потому что по закону все высоко поставленные чиновники должны знать Кыргызский. 

Кыргыз тили нечен кылым карыткан,

Эч ким аны өчүрө албас тарыхтан.

Кудайга да жакпайт го дейм негизи,

Кыргыз болуп эне тилин унуткан.

Ты живешь в кыргызстане а не в Россие имей виду 

-1
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русик
12.02.2019, 14:11

реалист

При чем тут то, что Кулов знает или не знает кыргызский, что за тупизм. Речь о том что Кулов дал обьективную оценку Суваналиеву как профессионалу своего дела. 

Эне тилсиз эр болбойт, 

Эр сүйбөгөн жер болбойт.

Эне тилин билбеген, 

Эч нерседен тең болбойт.

Элин-жерин сыйлаган,

Эч нерседен кем болбойт.

Дилим, дитим кыргызым,

Кыргыз – күйгөн жылдызым.

Дүңгүрөткөн Дүйнөнү,

Эне тилин туу кылган,

Кыргыз уулу Чыңгызы.

Өскүн-өнгүн, элим-жерим,

Менин кыргызым, кыргызым ай,

Жылдызым...

Ар улуттун ар дайым,

Эне тили апасы.

Эне тилде берилет,

Ар бир элдин батасы.

Эне тилин билбеске,

Элдин тийсин жазасы.

-1
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реалист
12.02.2019, 14:16

Здесь тема не о Кыргызском языке.если у нас будут чиновников отбирать только по знанию кыргызского языка то мы далеко не уедем, надо по грамотности и по профессиональным качествам отбирать. А то есть у нас чиновники единственное достоинство которых- знание родного языка, и то не могут письмо правильно составить ни на кыргызском ни на русском.

+2
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Читатель
12.02.2019, 14:30

По комментариям видно, что первую пачку комментов с нападками на Кулова написал один и тот же «писака», но под разными никами. И после тоже он продолжил «писанину». Но речь идёт ведь о Суваналиеве. На самом деле он принципиальный, неподкупный, смелый и честный человек. С чёрными не связан как «некоторые» товарищи. Его давно нужно было назначить министром внутренних дел. Его уважает основная масса сотрудников. Завидуют и боятся его взяточники и подхалимы, которые сейчас путем подкупа занимают ключевые должности, а грамотные и честные сотрудники вынуждены подчиняться им. Поэтому его нужно незамедлительно назначить министром и он быстро проведёт реформы. Нужно переименовать милицию в Полицию, вывести всех сотрудников за штаты и провести отбор на конкурсной основе. Грязные с его приходом министром, сами разбегутся и поувольняются. Только он и ему подобные смогут провести реформу и необходимую зачистку в МВД

0
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балабабанов
12.02.2019, 15:29

русик

Феликс Кулов какой то странный человек он даже не знает Кыргызский, и он прогнозирует! да он просто шут мягко говоря.

жорик

Кулов прогнозирует вот это новость он воопше что то знает? Да он даже Кыргызкого не знает ! ! !

фрунз

Задалбали уже со своими анализами, мнениями и прогнозами Пускай кулов с перва выучит Кыргызский потом уже говорит ! ! !

Задолбали уже эти тролли. Под разными никами один и тот же тролль одно и то же пишет!

В Киргизии уже прописали в Конституции, что прогнозировать могут только те, кто знает киргизский язык, что ли??? 

+2
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айк
12.02.2019, 15:52

знание кыргызского языка еще не означает наличие аналитического склада мышления

+2
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Руслан
12.02.2019, 15:55

Кулову необходимо в тряпочку молчать вообще, фирмы, магазины работают и все, денег ему до конца жизни хватит. Человек на пенсии, а ходит с телохранителем, ездит с водителем, явно не из зарплаты на все накопил  

+2
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руся
12.02.2019, 16:01

да я согласен конечно дело не в знании языка, а в образовании и опыте но ведь ты не можешь работать в России не зная русский, я сам русский если че. но живу в Кыргызстане и знаю кыргызский, 

0
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альфред альфред
12.02.2019, 16:45

жолдош генерал чегара кызматындагы корупцияны жок кылгылачы. жакында баарын акча берсе откозушот, балдар акча менен ооруй турган болушту. баардагын акча чечет, келгилчи бизге жазып берели

-1
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Керим
12.02.2019, 17:42

Генерал Суваналиев более чем достоин поста Министра МВД,народ ожидает этого с нетерпением, очень много негатива в последнее время в отношении МВД.С приходом в МВД Суваналиева картина бы поменялась кардинально....поживем увидим....

0
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Гусь
12.02.2019, 19:53

Последние фотоснимки откровенно выдают на лице Суваналиева следы глубоких и длительных возлияний. Видно, что процесс уже необратим. Как такого можно куда-то назначать? В лучшем духе "баксят"? 

+1
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123
13.02.2019, 01:38

катани уже давно не катани, спекся дядя...

+1
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9
13.02.2019, 07:55

Руся.вы молодец.честно. я плохо знаю свой родной кырг.язык.я говорю на нем.но хотела бы знать и говорить лучше.

А Каттани? Поживем увидим. Просто других достойных нет уже давно.

0
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правда
13.02.2019, 09:11

реалист

При чем тут то, что Кулов знает или не знает кыргызский, что за тупизм. Речь о том что Кулов дал обьективную оценку Суваналиеву как профессионалу своего дела. 

Вот именно! Для проведения анализа ситуации и прогноза знание или незнание языка роли не играет. Некоторые комментаторы на русском тоже не ахти пишут. 

+2
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айтман
13.02.2019, 10:19

Сам Суваналиев может и не плох, но за ним Кулов,  а тот давно покрылся плесенью абсолютно весь.

+2
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Болотбее
13.02.2019, 11:12

Как это нет? У нас талантливый народ между прочим. Я заметил одну вещь-Если ты умен,но скромен,то ты никогда не пойдёшь вверх по карьерной лестнице.

Как говорил один начальник и он был прав:Скромность украшает человека,но черт подери не продвигает. Вы знаете какие требования в свое время были к "вору в законе"? Он должен был быть аскетом. Я это к тому,что властьимущим тоже надо бы жить скромно.Больше гореть за дела государственные,А не свои личные амбиции и выгоды.

Может тогда народ уважать стал бы.

9

Руся.вы молодец.честно. я плохо знаю свой родной кырг.язык.я говорю на нем.но хотела бы знать и говорить лучше.

А Каттани? Поживем увидим. Просто других достойных нет уже давно.

0
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Курманбек
13.02.2019, 12:11

Я пробил и получил подверждение,  что из одного источника выливается грязь на Кулова. Значит тот его где-то раньше сильно прижучил за прошлые косяки. Значит Кулов прав. 

-1
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