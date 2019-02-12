Кулов прогнозирует возвращение Омурбека Суваналиева в МВД

Совет Безопасности – не уровень Омурбека Суваналиев, уверен бывший глава МВД и премьер-министр республики Феликс Кулов. В разговоре с журналистом VB.KG политик предположил, что последнее назначение может оказаться временным, и вскоре генерал-майор вернется в структуру МВД.

- Суваналиев всегда работал в гуще событий, там, где кипит жизнь. Для него Совет безопасности – не тот уровень, на котором его потенциал проявляется в полную силу. В Совбезе больше аналитической и кабинетной работы. Вероятно, Омурбек Суваналиев какое-то время задержится в Совбезе, а потом его переведут на один из руководящих постов в МВД, - сделал прогноз Феликс Кулов.

Политик уверен, что при выборе кандидата на пост заместителя в Совет безопасности учитывали несколько критериев. Кандидатура Омурбека Суваналиева оптимально подошла по всем требованиям.

- Каждое назначение делают, учитывая комплекс причин. Разумеется, профессионализм и опыт – это ключевое требование, но не единственное. Омурбек Суваналиев неоднократно доказывал свои способности, поэтому по этому пункту к нему нет вопросов. Нельзя исключать, что не последнюю роль сыграл региональный фактор. Выбрали бы человека с юга - обвинят в землячестве, в кумовстве или родственных связях. Назначение Суваналиева автоматически уничтожило даже возможность возникновения таких обвинений, - заключил Феликс Кулов.

Омурбек Суваналиев в политике Кыргызстана личность легендарная и одновременно скандальная. Начал карьеру в органах милиции в 1981 году. В 1992 году он не просто единственный из милиционеров решился пойти на переговоры с террористами, захватившими самолет в аэропорту, но еще и обезвредил преступников. Тоже практически в одиночку – попросту выхватил бомбу из рук.

Годом позже, вопреки политическому давлению, Суваналиев арестовал сына местного высокопоставленного начальника Иссык-Кульской области. Правда через несколько дней сам же оказался за решеткой по обвинению в избиении подчиненного. Суваналиев объяснил, что застукал сотрудника милиции в кабинете с проституткой: пришлось поговорить по-мужски. Суды полностью оправдали милиционера и восстановили на службе, а он все-равно написал заявление и ушел по собственному желанию.

В своей карьере, Омурбек Суваналиев не раз увольнялся из принципа, предварительно больно щелкнув по носу высокопоставленных чиновников разоблачающим заявлением. Но каждый раз возвращался в политику. Последний его "исход" был в 2010 году. Тогда генерал-майор Суваналиев возглавлял Ошскую милицию. Перед самым референдумом он заявил, что не позволит манипулировать собой и голосами людей и, громко хлопнув дверью, ушел с поста. В 2011 году он баллотировался на выборах президента, но проиграл Алмазбеку Атамбаеву. Его назначение в Совет безопасности стало четвертым возвращением Суваналиев в систему госуправления.