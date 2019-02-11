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Кыргызстанец, сбивший в Москве туристов, поблагодарил всех за поддержку

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- Бакыт Стамов
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Решением Смоленского областного суда таксист из Кыргызстана Чынгыз Анарбек уулу, который врезался в группу пешеходов в Москве, выйдет на свободу через 10 дней. Об этом редакции VB.KG сообщил руководитель Представительства ММА и Панкратиона КР в России Улан Кошматов.

По его словам, время содержания в СИЗО засчитали ему из расчета один день к двум дням принудительных работ.

- Мы с Чынгызом говорили по телефону, и он сам мне сообщил эту новость. Он благодарит всех кыргызстанцев, которые оказали ему помощь, и передает всем привет! - сказал Кошматов.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы приговорил Чынгыза Анарбека уулу к 1,5 годам принудительных работ.

16 июня прошлого года водитель такси потерял управление и врезался в группу пешеходов на тротуаре. За рулем оказался выходец из Кыргызстана – Чынгыз Анарбек уулу. Как выяснилось позже, мужчина провел за рулем 20 часов без отдыха, он уснул на несколько секунд и случайно направил автомобиль на тротуар, по которому шли люди.


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URL: https://www.vb.kg/376664
Теги:
Россия, суд, трудовая миграция, чемпионат мира, Москва, Кыргызстан, Чынгыз Анарбек уул, такси
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