Кыргызстанец, сбивший в Москве туристов, поблагодарил всех за поддержку

Решением Смоленского областного суда таксист из Кыргызстана Чынгыз Анарбек уулу, который врезался в группу пешеходов в Москве, выйдет на свободу через 10 дней. Об этом редакции VB.KG сообщил руководитель Представительства ММА и Панкратиона КР в России Улан Кошматов.

По его словам, время содержания в СИЗО засчитали ему из расчета один день к двум дням принудительных работ.

- Мы с Чынгызом говорили по телефону, и он сам мне сообщил эту новость. Он благодарит всех кыргызстанцев, которые оказали ему помощь, и передает всем привет! - сказал Кошматов.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы приговорил Чынгыза Анарбека уулу к 1,5 годам принудительных работ.

16 июня прошлого года водитель такси потерял управление и врезался в группу пешеходов на тротуаре. За рулем оказался выходец из Кыргызстана – Чынгыз Анарбек уулу. Как выяснилось позже, мужчина провел за рулем 20 часов без отдыха, он уснул на несколько секунд и случайно направил автомобиль на тротуар, по которому шли люди.