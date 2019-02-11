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Пожилой учитель схватил ученика за грудки и повалил на парту

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG читатели прислали видео, снятое школьником во время урока. На нем пожилой мужчина применяет физическую силу в отношении ученика.

Как поясняет очевидец, это произошло в средней школе им. Жапарбаева в селе Карамат Сузакского района Джалал-Абадской области. На кадрах – 80-86 летний учитель К., который схватил за грудки подростка на вид 12-13 лет и начал его трясти. А после и вовсе повалил его на парту, чем испугал сидящих за ней школьниц.

Как слышно на видео, преподаватель таким образом пытается добиться ответа от ученика.

- Кто это сказал? Ты слышал? Говори! – кричит педагог.

Когда именно был снят ролик, не уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/376676
Теги:
Джалал-Абадская область, избиение, наказание, Сузакский район, школа, Кыргызстан, ученик, учитель, Министерство образования
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Комментарии
мырк
11.02.2019, 11:53

вот такие учителя нынче в школах

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Читатель Вечерки
11.02.2019, 12:18

мырк

вот такие учителя нынче в школах

Иногда смотрю на школьников и понимаю, что зачастую они - дебилы, никакого воспитания нет ! Поэтому неудивительно, что такие школьники могут вывести из себя даже пожилого учителя.

Обратите внимание - сейчас в маршрутках даже взрослые люди уступают место пожилым людям и женщинам с детьми. Малолетние школьники же продолжают сидеть как ни в чем не бывало, пока им не скажешь, что вообще-то надо уступать место старшим. Так и хочется поднять за ухо и надавать пинков !

Деградация воспитания, деградация образования. 

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Наргиз
11.02.2019, 12:43

Неудивительно сейчас многие ученики просто невоспитанные чуть что бегут к родителям. Раньше учителя ругали нас мы боялись сказать родителям. Сейчас боишься сделать замечание короче просто ужас.

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Жакшылык Шаршеналиев
11.02.2019, 13:02
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Сейчас ученики не воспитанные, нечего не будет не умрет если родители не воспитывают своих отпрысков.Нас укаской били не сдохли выросли.

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Штепсель.
11.02.2019, 13:32

Мелкий герцог мира наверное сказал что-то и понеслась. Щас мелочь такая пошла, с ноги вшатать порой хочется... Короче воспитывайте своих детей и к ним никаких претензий не будет...

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Ас
11.02.2019, 13:32

Во дебилы старика довели дети мырки а их родителей вот о чем думают когда ищут подходы к воспитанию таких вот трусов ну и сказал бы я или вот он что сидеть и как придурок молчать

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Frunze Citizen
11.02.2019, 13:50
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 2
Комментариев: 8

Действительно дети нынешние сильно отличаются от поколения советского ,воспитанного и выдержанного. У этих современных придурков нет понятия совесть ,порядочность .уважение к старшим- вот такие без всяких тормозов и вынуждают применять к ним такие меры-иначе никак !

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