Пожилой учитель схватил ученика за грудки и повалил на парту

В редакцию VB.KG читатели прислали видео, снятое школьником во время урока. На нем пожилой мужчина применяет физическую силу в отношении ученика.

Как поясняет очевидец, это произошло в средней школе им. Жапарбаева в селе Карамат Сузакского района Джалал-Абадской области. На кадрах – 80-86 летний учитель К., который схватил за грудки подростка на вид 12-13 лет и начал его трясти. А после и вовсе повалил его на парту, чем испугал сидящих за ней школьниц.

Как слышно на видео, преподаватель таким образом пытается добиться ответа от ученика.

- Кто это сказал? Ты слышал? Говори! – кричит педагог.

Когда именно был снят ролик, не уточняется.