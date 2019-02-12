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В 2019 году в Кыргызстане могут подорожать картофель и сахар

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- Виктория Григоренко
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Министерство сельского хозяйства составило для аграриев рекомендации на нынешний посевной сезон. В нем Минсельхоз предлагает сократить площади картофеля, пшеницы, масличных культур и сахарной свеклы. Ставку, по мнению агарного ведомства, предлагается сделать на хлопчатник, табак, фасоль и ячмень.

Объясняется это погодными условиями нынешнего года, а также ситуацией и ценовой политикой на рынке.

По словам эксперта по сельхозотрасли, руководителя проекта "Покупай кыргызское! Производство – основа развития!" Бакыта Дегенбаева, то, что Минсельхоз начал давать подобные рекомендации – хорошо.

- Но у меня есть сомнения по их верности. Если это лишь "стрельба в воздух" на основе непроданной в 2018 картошке, то она может обернуться проблемой для республики. Поэтому важно знать, на каком основании они делают такие выводы, была ли проведена соответствующая работа, анализ мирового и нашего рынков, изучены ли товарные биржи. Так как рекомендация на основе таких данных – гарантия, что фермеры действительно смогут продать свой урожай. А если это рекомендация на основе личных расчетов, не подкрепленных анализом рынков, то это опасно, - отметил VB.KG Дегенбаев.

Не совсем понятен совет ведомства по масленичным, так как продовольственная безопасность, напротив, предполагает увеличение площади этих культур для нашей республики, считает эксперт.

- Мы на 80 процентов зависим по питьевому маслу от импорта. Что касается картофеля, то не значит, что раз мы обожглись в прошлом году на экспорте, стоит сдавать свои позиции. Наоборот, нужно продвигать свою продукцию и защищать рынок. Просто надо понять, почему Узбекистан покупает свою продукцию дороже нашей. По сахарной свекле тоже, на мой взгляд, странное предложение, так как последние два года мы только выровняли ситуацию после модернизации заводов, полностью обеспечив себя сахаром. К тому же, насколько мне известно, было много запросов со стороны иностранных государств по его покупке. Поэтому мне интересны обоснованные рекомендации ведомства по данным вопросам, подкрепленные данными. Ведь помимо внешней торговли, есть еще и внутренние нужды. Сокращение посевов может привести к резкому подорожанию столь важных культур для населения. Чтобы этого избежать, необходимо проводить грамотную работу, встречаться с фермерами, объяснять. Иначе последствия от таких рекомендаций могут быть не только малоэффективны, но даже отрицательны для страны, - заключил Бакыт Дегенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/376682
Теги:
Минсельхоз, правительство, пшеница, сельское хозяйство, экспорт, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, экономика
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Комментарии
реалист
12.02.2019, 13:30

Такое ощущение что в минсельхозе сидят дилетанты

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Жалоба модератору
кукурузник
12.02.2019, 13:31

В прошлом году фермером было тяжело так как картофель сильно упало по цене, ну в этом году мы более чем уверены что такого больше не повториться, так как у нас в этом году сильный прирост в экспорте продуктов за границу, и скоро нас посетит В. Путин и будут решатся не дочеты таможеного саюза

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Дыйкан
12.02.2019, 13:33

Кымбаттасын биз дыйкандар жылыга эле эмгегибиздин жыйынтыгын корбой эле кала беребизби.  Биздин да эмгегибиз кайтсын аз болсода. Өкмөт жакшы иштерди баштап койду жыйынтыгын бир жылда коробуз.

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кукуруз
12.02.2019, 13:34

В этом году сильный прирост экспорта за границу в добавок еще ведутся работы по облехчению пересечения границ через Казахстан и Россию 

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Экономист
12.02.2019, 13:42

Минсельхоз, спрева тщательно изучите рынок сбыта, планируйте, проанализируйте международный рынок, а потом можно дать информаци народу

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программа "Время"
12.02.2019, 14:02

реалист

Такое ощущение что в минсельхозе сидят дилетанты

Не дилетанты, а диверсанты.

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руся
12.02.2019, 16:29

Скоро будет встреча по решению экономических дел в частности про экспорт и импорт. Планы на экспорт должны увеличиться 

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Раимбек
13.02.2019, 01:37

Талкан и максым керек. Стратыгыцкая запас.

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Нина Горобец
13.02.2019, 05:59

Возродить надо потребкооперацию тогда таких проблем не будет и спекулянтам кмслород перекроете

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