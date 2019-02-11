Бус влетел в легковушку. От удара через окно вылетел ребенок

Сегодня, 11 февраля примерно в 8.20 на пересечении улиц Масалиева и Кара-Суйской в городе Ош произошло столкновение маршрутного такси с легковым авто. Об этом VB.KG сообщили в УОБДД южной столицы.

По первоначальной информации, бус влетел в легковушку с такой силой, что у него лопнуло колесо и вывалилось противоположное боковое стекло. Из-за чего один подросток выпал из него. Позже источники уточнили, что в "Мерседес" влетела "Хонда Стрим".

Всего пострадали четверо несовершеннолетних - школьники. Они госпитализированы с различными травмами.

По чьей вине произошло ДТП, пока не ясно. В УОБДД Оша заверили, что факт аварии зарегистрирован, ведется следствие.