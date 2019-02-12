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Малыши четырех, трех и двух лет чуть не сгорели заживо в Бишкеке

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- Оксана Гут
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11 февраля в жилмассиве Келечек в Бишкеке произошел пожар в частном доме. Спасатели выехали на место происшествия в 14:09 часов, а огонь полностью потушили в 14:40. Но дом полностью сгорел, площадь возгорания составила 35 кв. м. Причина возгорания выясняется.

Находившиеся внутри дети Т.Н. 2015 года рождения, Т.З. 2016 года рождения и Т.А. 2017 года рождения отравились угарным газом. Сейчас они в больнице в удовлетворительном состоянии. Такое сообщение сегодня пришло от пресс-службы МЧС КР.

Как сообщил VB.KG начальник отделения гражданской защиты по Свердловскому району Бахтияр Акматов, трое малолетних детей находились в доме совершенно одни.

- По словам очевидцев, родители закрыли детей дома, а сами ушли. На момент пожара взрослых рядом не было. Как долго их не было, нам не уточнили. Но в больницу несовершеннолетних отвезли именно соседи, - отметил Акматов.

Из горящего дома малышей – годовалого, двух и трех лет – вытащили те же соседи. Они не сразу обнаружили возгорание, поэтому дети все же надышались угарным газом. Но главное, что они успели спасти жизни трех маленьких граждан. Скорую помощь тоже, как оказалось, "спасители" ждать не стали – повезли пострадавших в больницу на собственном авто.

Как сказал Бахтияр Акматов, в МЧС жители обратились поздно, когда уже спасать было нечего. Дежурная часть находилась неподалеку, но к приезду пожарных уже горела крыша дома.

Сейчас чудом спасенные дети находятся в 3-й детской больнице в реанимационном отделении. По последней информации, их состояние стабильное, уже пришли в себя.

Редакция VB.KG задала вопрос ГУВД столицы об ответственности родителей, которые оставили малолетних детей одних в доме. Ответ правоохранительные органы обещали озвучить позже.

К слову, напомним, совсем недавно - 4 февраля - соседний Казахстан потрясла страшная трагедия. В частном секторе Астаны при пожаре во времянке погибли пятеро детей: 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов. Как пишут казахские СМИ, родители ушли на работу, а их закрыли одних на ночь.


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URL: https://www.vb.kg/376703
Теги:
ГУВД, МЧС, дети, Казахстан, наказание, несовершеннолетние, пожар, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница
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Комментарии
Читатель Вечерки
12.02.2019, 16:04

Родители могли бы отдать детей в детский сад, да вот беда - кроме частных детских садов, берущих по 6 и более тыс. сом в месяц - выбора нет. Если же сидеть дома и не работать - с голоду сдохнут и родители и дети.

Вот так государство заботится о подрастающем поколении.

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Наргиз
12.02.2019, 18:09

Родители дебилы как можно оставлять таких маленьких детей одних

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