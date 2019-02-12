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Перепутал. Депутат чуть было не продал Дворец спорта "по ошибке"

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов на заседании фракции "Кыргызстан" предложил продать Дворец Спорта имени Каба уулу Кожомкула. Позже депутат объяснил журналисту VB.KG, что оговорился, и случайно сказал слово "продать".

- Из контекста моего выступления очевидно, что я не предлагал продать Дворец Спорта. В последние годы здание из спортивной арены превратилось в место для проведение культурных мероприятий. Я предложил членам Правительства рассмотреть вариант рационального и эффективного использования данных сооружений. Рассмотреть вариант строительства современного Дворца Спорта, где будут все условия для всех спортсменов на месте Стадиона Спартак. А новый стадион построить подальше от центра города, - прокомментировал Кубанычбек Нурматов.

Напомним, ранее Кубанычбека Нурматова подозревали в том, что он поступил в вуз с поддельным документом о средне-специальном образовании. МВД закрыло дело из-за срока давности, но в 2015 году, после избрания Нурматова депутатом, возобновило расследование. По словам народного избранника, дело вновь закрыли.

- Диплом сгорел вместе с домом вовремя Ошских событий в 1990 году. Когда я восстанавливал диплом, при заполнении человек ошибся и поставил неправильную дату. Из-за этого возникли такие проблемы. Следователи все проверили и закрыли дело, - заключил депутат.


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URL: https://www.vb.kg/376711
Теги:
МВД, подделка, Кубанычбек Нурматов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Дэн
12.02.2019, 20:16

Да ему прорабом, а не депутатом надо работать.

+1
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Щекастый
13.02.2019, 00:58

Ну да, конечно, прям оговорился... Одноклеточный походу пихнуть хотел дворец спорта. Просто не ожидал, что журналисты опубликуют и кипиш поднимется.

#МозгиДепутатам

+1
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ячел
13.02.2019, 09:57

Привык так сказать,все все продовали кто у руля.Что там дворец спорта когда землю в ход пустили. заводы фабрики и все это в карманах двух или трех чинов.Людей раздражает вот такие вот морды .Почему из 120 недоумков не оставить 20 или 30 штук.Сколько затрат на них Плюс еще воруют а сколько среди них преступников.

+2
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руди
13.02.2019, 10:27

Да из за таких людей и репутация власти падает 

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Акуля.
13.02.2019, 10:44

Тебя надо ремонтировать, прежде чем что-то сказать думать надо думать! трезвого на уме, у пьяного на языке.

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Тупчи
13.02.2019, 13:31

Врёт как стелит. И документы сгорели и ошибся...

+1
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зап/части для ТНВД -
13.02.2019, 14:01
Карма: +75
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 117
Минусов: 42
Комментариев: 165

Нужно спросить кто таких идиотов к власти допускает?

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ответ
13.02.2019, 15:20

зап/части для ТНВД -

Нужно спросить кто таких идиотов к власти допускает?

Ну естественно Атамбаев.

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