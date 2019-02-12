Перепутал. Депутат чуть было не продал Дворец спорта "по ошибке"

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов на заседании фракции "Кыргызстан" предложил продать Дворец Спорта имени Каба уулу Кожомкула. Позже депутат объяснил журналисту VB.KG, что оговорился, и случайно сказал слово "продать".

- Из контекста моего выступления очевидно, что я не предлагал продать Дворец Спорта. В последние годы здание из спортивной арены превратилось в место для проведение культурных мероприятий. Я предложил членам Правительства рассмотреть вариант рационального и эффективного использования данных сооружений. Рассмотреть вариант строительства современного Дворца Спорта, где будут все условия для всех спортсменов на месте Стадиона Спартак. А новый стадион построить подальше от центра города, - прокомментировал Кубанычбек Нурматов.

Напомним, ранее Кубанычбека Нурматова подозревали в том, что он поступил в вуз с поддельным документом о средне-специальном образовании. МВД закрыло дело из-за срока давности, но в 2015 году, после избрания Нурматова депутатом, возобновило расследование. По словам народного избранника, дело вновь закрыли.

- Диплом сгорел вместе с домом вовремя Ошских событий в 1990 году. Когда я восстанавливал диплом, при заполнении человек ошибся и поставил неправильную дату. Из-за этого возникли такие проблемы. Следователи все проверили и закрыли дело, - заключил депутат.