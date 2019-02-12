Убийство в Караколе: 18-летнего парня убили ученики его же школы

Следственно-оперативной группой ОВД г. Каракол и УВД Иссык-Кульской области по горячим следам были задержаны 8 подозреваемых лиц, причастных к убийству школьника в Караколе.

Ими оказались жители г. Каракол: 19-летний Н.Т и ученики старших классов школы, где учился погибший, 17-летние Ж.С., К.А., Д.А., С.Д, А.А., 16-летние Т.Т, Т.Э., которые на предварительном допросе признали свою вину.

- По предварительным данным, причиной совершения данного преступления послужили неприязненные отношения с убитым. По словам задержанных, в декабре месяце прошлого года, погибший отобрал мобильный телефон у одного из них, при этом избив. В связи с чем они решили отомстить ему за принесенную обиду. Они вызвали его из дома, отвели в сторону и нанесли смертельный удар палкой, - прокомментировали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Все задержанные находятся в ОВД г. Каракол, и в рамках досудебного производства по статье 130 части 1 УК КР проводятся следственные мероприятия.

Напомним, тело восемнадцатилетнего ученика 11 класса нашли сегодня утром в Караколе.