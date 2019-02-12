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Убийство в Караколе: 18-летнего парня убили ученики его же школы

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- Екатерина Улитина
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Следственно-оперативной группой ОВД г. Каракол и УВД Иссык-Кульской области по горячим следам были задержаны 8 подозреваемых лиц, причастных к убийству школьника в Караколе.

Ими оказались жители г. Каракол: 19-летний Н.Т и ученики старших классов школы, где учился погибший, 17-летние Ж.С., К.А., Д.А., С.Д, А.А., 16-летние Т.Т, Т.Э., которые на предварительном допросе признали свою вину.

- По предварительным данным, причиной совершения данного преступления послужили неприязненные отношения с убитым. По словам задержанных, в декабре месяце прошлого года, погибший отобрал мобильный телефон у одного из них, при этом избив. В связи с чем они решили отомстить ему за принесенную обиду. Они вызвали его из дома, отвели в сторону и нанесли смертельный удар палкой, - прокомментировали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Все задержанные находятся в ОВД г. Каракол, и в рамках досудебного производства по статье 130 части 1 УК КР проводятся следственные мероприятия.

Напомним, тело восемнадцатилетнего ученика 11 класса нашли сегодня утром в Караколе.


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URL: https://www.vb.kg/376721
Теги:
задержание, Каракол, убийство, Кыргызстан, УВД
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Комментарии
Читатель
12.02.2019, 22:47

У нас в стране есть МВД или нет? До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Когда поменяют это недееспособное, бесхребетное, некомпетентное и безавторитетное пластилиновое руководство МВД? Когда придут настоящие профессионалы и наведут порядок!

-1
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МВД
13.02.2019, 10:05

Читатель

У нас в стране есть МВД или нет? До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Когда поменяют это недееспособное, бесхребетное, некомпетентное и безавторитетное пластилиновое руководство МВД? Когда придут настоящие профессионалы и наведут порядок!

Что за вопли? МВД свою задачу выполнило - нашли и задержали виновников преступления. В чём в данном случае беспредел МВД обосновать можете? Не можете - не орите!

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айтман
13.02.2019, 10:21

Бандюгастан. Перестрелки на КПП, убийства в школе. 90тые....а власть пребывает в своём сладко-чучукном суфле.

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Рик
13.02.2019, 10:54

МВД

Читатель

У нас в стране есть МВД или нет? До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Когда поменяют это недееспособное, бесхребетное, некомпетентное и безавторитетное пластилиновое руководство МВД? Когда придут настоящие профессионалы и наведут порядок!

Что за вопли? МВД свою задачу выполнило - нашли и задержали виновников преступления. В чём в данном случае беспредел МВД обосновать можете? Не можете - не орите!

Они просто думают, что на учёте МВД есть три сестры провидицы, которые заранее предсказывают, где и когда произойдёт преступление. Поэтому и хотят чтобы МВД оперативнее направлял своих Том Крузов к месту будущего инцидента или происшествия.

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Для МВД
13.02.2019, 11:38

Слабоумием болеешь лжеМВД? Нужно проводить профилактическую работу на опережение и не допускать преступлений. А не работать по уже совершенным преступлениям. Вот в чем разница между настоящей профессиональной работой и поиском лиц совершивших преступление по следам, после пожара. Понимаешь? Хотя вред-ли поймёшь, судя по комментарию. Рассуждаешь как одноклеточный (амеба). Таких случайных как ты, близко не должно быть в МВД.

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Ишен
13.02.2019, 12:07

Тех оперов которые сами раскрывали преступления по горячим следам в органах почти и не осталось. Сейчас почти все преступления раскрывают граждани сами а сотрудники их присваивают. И навсю страну пиарят что сами раскрыли.

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Ваня
13.02.2019, 12:25

Читатель

У нас в стране есть МВД или нет? До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Когда поменяют это недееспособное, бесхребетное, некомпетентное и безавторитетное пластилиновое руководство МВД? Когда придут настоящие профессионалы и наведут порядок!

Здесь виновато не МВД, а Правительство со сраными засранцами жопутатами и долбанными законами.

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Читатель Вечерки
13.02.2019, 12:34

Читатель

У нас в стране есть МВД или нет? До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Когда поменяют это недееспособное, бесхребетное, некомпетентное и безавторитетное пластилиновое руководство МВД? Когда придут настоящие профессионалы и наведут порядок!

Какой смысл ругать руки, если во всем виновата голова ? Какие правители - такое и МВД.

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Читатель Вечерки
13.02.2019, 14:43

Отобрал телефон - и распрощался с жизнью. Мораль - нельзя забирать чужие телефоны ! Хотя, конечно, убивать не стоило, а вот переломать кости рук за грабеж - было бы справедливо.

Как-то купил новый телефон - вор вытащил его из кармана прямо в магазине, куда заскочил за хлебом. Обидно было, даже день попользоваться не успел. Я тогда жалел о том, что ворам в Кыргызстане руки не отрубают как в некоторых странах.

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Bishkekman
13.02.2019, 17:03
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 12
Комментариев: 60

Читатель Вечерки

Отобрал телефон - и распрощался с жизнью. Мораль - нельзя забирать чужие телефоны ! Хотя, конечно, убивать не стоило, а вот переломать кости рук за грабеж - было бы справедливо.

Как-то купил новый телефон - вор вытащил его из кармана прямо в магазине, куда заскочил за хлебом. Обидно было, даже день попользоваться не успел. Я тогда жалел о том, что ворам в Кыргызстане руки не отрубают как в некоторых странах.

Про телефон это малолетние убийцы рассказали. Что там было на самом деле неизвестно. Скорее всего вранье. Малолетки такие наивные в своих сказках. Слабо верится, что гопника убили лошки. Лошки они на то и лошки, что за себя постоять не могут. А тех кто может за себя постоять, тех гопники не трогают. 

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12
13.02.2019, 17:18

нужно уволить директора школы. в бишкеке за драки школьников увольняют, а здесь убийство. жаль и очень больно один ребенок погиб, другие дети сядут, т.е испортили себе жизнь.

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Мимо шла
13.02.2019, 19:48

Bishkekman

Читатель Вечерки

Отобрал телефон - и распрощался с жизнью. Мораль - нельзя забирать чужие телефоны ! Хотя, конечно, убивать не стоило, а вот переломать кости рук за грабеж - было бы справедливо.

Как-то купил новый телефон - вор вытащил его из кармана прямо в магазине, куда заскочил за хлебом. Обидно было, даже день попользоваться не успел. Я тогда жалел о том, что ворам в Кыргызстане руки не отрубают как в некоторых странах.

Про телефон это малолетние убийцы рассказали. Что там было на самом деле неизвестно. Скорее всего вранье. Малолетки такие наивные в своих сказках. Слабо верится, что гопника убили лошки. Лошки они на то и лошки, что за себя постоять не могут. А тех кто может за себя постоять, тех гопники не трогают. 

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