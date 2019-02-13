Погода
$ 69.72 - 69.84
€ 78.81 - 79.54

ЕРПП: Бюрократия, или движение в будущее?

435  3
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 января 2019 года в Кыргызстане заработало новое правовое поле.

Вступили в силу 5 кодексов: Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, и, а также 2 закона: о пробации и об основах амнистии и порядке ее применения.

В рамках этой судебно-правовой реформы создана автоматизированная информационная система "Единый реестр преступлений и проступков". Введение ЕРПП привнесло с собой кардинальные изменения в уголовную систему. О них в интервью рассказывает член экспертной рабочей группы по мониторингу судебно- правовой реформы при АПКР, правовой эксперт Тахмина Ашуралиева.

- Как работает ЕРПП?

- ЕРПП - это уникальная система, ранее такого рода систем в уголовном судопроизводстве не было в Кыргызстане. Теперь мы сможем увидеть человека "на входе" уголовного судопроизводства и на его "выходе", уголовный процесс станет прозрачным и понятным. Далее мы сможем перейти к формату электронного уголовного дела. И это позволяет сделать также объявленный в стране курс на цифровизацию, электронное правительство, курс на внедрение новых информационных технологий во все государственные сферы.

Вход в систему ЕРПП будет производиться через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" - систему по обмену информацией между министерствами и ведомствами, которая начала функционировать еще более года назад СМЭВ "Тундук" обеспечивает безопасность ЕРПП. Систему "Тундук" курирует государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия" при Госкомитете информационных технологий и связи. Все госорганы должны присоединиться к "Тундук".

Держателем ЕРПП является Генеральная прокуратура, которая осуществляет надзор за движением уголовного дела в системе. ГП является уполномоченным государственным органом по построению, развитию и запуску этой системы, а также координирующим органом по межведомственному взаимодействию в рамках ЕРПП. Например, Генеральный прокурор может видеть всю картину преступлений и происшествий по республике. Областные и районные прокуроры получают доступ в ЕРПП в разрезе своих регионов.

Основные участники этой системы - это судебные органы, органы прокуратуры, органы внутренних дел, финансовая полиция, уголовно – исполнительная служба, ГКНБ, орган пробации и другие органы, между которыми происходит обмен информацией.

ЕРПП состоит из следующих блоков, в которые входят:

- досудебное производство,

- судебное производство,

- исполнение решений судов

Сначала производиться регистрация в электронном журнале учета информации (ЭЖУИ). Здесь регистрируются сообщения от правоохранительных органов, служб скорой помощи, служб экстренной помощи МЧС, а также рапорты должностных лиц о выявленных преступлениях и сообщения в СМИ.

ЭЖУИ это своеобразная "дверь", через которую заявление о происшествии входит в систему. Отказ в регистрации влечет за собой уголовное наказание. С момента получения заявления или сообщения в течении 24 часов должна произойти регистрация в ЕРПП.

Досудебное производство начинается с момента регистрации в ЕРПП.

–- Затем проводится первичная квалификация, т.е. определяется – поступившее заявление имеет характер преступления или происшествия?

- Если происшествие или заявление квалифицируется как проступок, то здесь начинает работать кодекс о проступках и производство по нему будет идти по пути отличному от преступления. Проступки относятся к категории уголовных, но совершивший проступок не будет иметь судимости. Но все производство по делам о проступках также будет фиксироваться в ЕРПП.

В случае квалификации происшествия или заявления как преступления, то начинается досудебное производство в рамках нового уголовного кодекса.

Уголовное дело направляется соответствующим следственным органам: финансово-экономические преступления - ГСБЭП, другие преступления – остальным правоохранительным органам по подследственности: МВД, ГКНБ и т.д.

В новом УПК нет стадии возбуждения уголовного дела.

В ЕРПП автоматически фиксируется дата внесения информации и присваивается номер уголовного дела или дела о проступке. Заявителям выдается талон – уведомление, по которому можно будет отследить движение заявления, т.е. какой следователь ведет дело, когда было передано в суд и какой судья будет рассматривать и т.д. В талоне указываются лицо, принявшего заявление или сообщение, время его регистрации и уникальный регистрационный номер с обязательным указанием на нем QR-кода. По этому коду заявитель в дальнейшем через свои гаджеты в онлайн режиме может отследить статус рассмотрения своего заявления. При наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения лица в совершении преступления, следователь уведомляет лицо о подозрении. Другими словами, если найдено лицо, которое подозревается в совершении преступления, то оно получает от следователя уведомление о подозрении.

Информация обо всех следственных действиях, в том числе и специальных, вносится в ЕРПП.

Досудебное производство должно быть закончено в течении 2-х месяцев, конечно, сроки можно продлевать, но на срок не более 1 года.

Так исключается ранее существовавшая доследственная проверка, которая имела большие коррупционные риски. Теперь же все процессуальные действия могут совершаться лишь после регистрации информации в ЕРПП.

- А судебные органы уже подключены к системе ЕРПП?

В настоящее время эти модули готовятся к подключению к системе ЕРПП. Этим занимается учреждение "Адилет сот". необходимо отметить, что расширен судебный контроль в досудебном производстве. Введена новая процессуальная фигура - следственный судья, который проверяет законность и обоснованность задержания лица, подозреваемого в совершении преступления; избирает меру пресечения (заключение под стражу; домашний арест, залог); разрешает или отказывает в проведении специальных следственных действий и др. Следственный судья будет также иметь доступ к этой системе ЕРПП и вносить соответствующую информацию.

После завершения досудебного производства начинается производство в судах. Новая правовая рамка устроена так, чтобы человек получал правосудие в суде первой инстанции. Именно первая инстанция должна выносить законное и обоснованное решение. Вторая судебная инстанция может рассматривать апелляционные жалобы. Верховный суд будет теперь смотреть только вынесли ли судьи первой и второй инстанции законные и обоснованные решения, т.е. дела по существу на этой стадии уже рассматриваться не будут. Все вынесенные судом любой инстанции решения, судебные заседания также будут фиксироваться в системе ЕРПП. Это позволит отслеживать сроки рассмотрения дел в судах, в общей сложности они не должны превышать одного год с момента поступления дела в суд.

Раньше Верховный суд, как и нижестоящие инстанции, вызывал свидетелей и другие стороны процесса, мог заново вернуть дело в первую инстанцию для повторного рассмотрения, так процесс затягивался на неопределённый срок, а обвиняемый все это время мог находиться под стражей. Известны случаи, когда подсудимые провели в СИЗО более 5 лет.

Основной деятельностью Верховного суда, кроме кассации, будет аналитика, обобщение судебной практики, выработка рекомендаций

- Где такие системы, в каких странах есть и как они работают?

- Такого рода системы уже давно работают в мире. Если говорить о постсовестком пространстве, то наиболее успешными, апробированными можно считать опыт Казахстана или Украины. Например, в Казахстане есть система Единый реестр досудебного расследования (ЕРДР), модули по судам отдельно, а также по уголовно исполнительной системе, и др. Они связываются друг с другом разными платформами. Они с 1997 г. работали надо созданием различных баз данных всех госструктур, и соединением их, электронным оборотом внутри. В РК тогда и было создано Управление правовой статистики. На сегодня у них работают 3 большие ветви: это уголовным, гражданским и административным делам. Экспертные рабочие группы из Кыргызстана, представители ГП КР не раз ездили изучать эти системы в Астану, Алматы. Но наша действительность показала то, что в Кыргызстане, исходя из возможностей и ресурсов страны, необходимо пока внедрить ветвь по уголовным делам, где наиболее часто бывают нарушения в сфере прав человека. Подход Кыргызстана немного отличается от подхода наших соседей тем, что сначала они создавали электронные базы данных, подкрепляли их нормативно – правовыми актами, и уже позже делали в целом судебно – правовая реформу. В нашем же подходе, мы сначала очертили правовую рамку судебно – правовой реформы, обозначили новшества, и на основе этого начали построение системы ЕРПП, в которой так или иначе отображаются все новеллы. Надеюсь, что она будет полностью выстроена в этом году, и станет настоящим подспорьем для наших правоохранительных и правоприменительных органов. Станет источником объективной информации и страновой статистики в уголовной сфере.

- Что еще необходимо сделать, чтобы ЕРПП заработало на полную мощь?

ЕРПП необходимо наращивать и совершенствовать и в последующие годы, это работа только началась. Для лучшей интеграции своих систем в ЕРПП, госорганам необходимо создавать и развивать свои внутриведомственные информационные системы; улучшать обслуживание и совершенствование этих программных обеспечений, сформировывать в каждом органе отделы IT – специалистов. Создание страновой команды IT – специалистов позволит запустить в полной мере ЕРПП и обеспечить бесперебойную работу этой системы.

Таким образом, в ЕРПП вносятся данные о:

- регистрации заявлений и сообщений о преступлении или проступке, а также иной информации о происшествиях (ЭЖУИ);

- регистрации в ЕРПП (начало досудебного производства);

- основных процессуальных действиях;

- движении уголовного дела и (или) дела о проступке;

- заявителях и участниках уголовного судопроизводства.

Прозрачная структура ЕРПП усиливает возможности по защите достоинства и прав человека, ломает многие существовавшие коррупционные схемы и систематизирует надзор.

Также ЕРПП, впитавшая новшества, позволит сформировать объективную и реальную статистику, на основе которой государство сможет формировать уголовную политику.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376723
Теги:
наказание, преступление, Кыргызстан, политика, Сорос-Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
чудик
13.02.2019, 10:07

эта эксперт только языком может красиво говорить, а на деле никогда в руках не держала уголовного дела и не знает ничего об уголовном судопроизводстве, ломать не строить, отработали западные деньги на халяву

0
Цитировать
Жалоба модератору
кр
13.02.2019, 10:42

Это тоже шажок в будущее на переход к цифровой эре 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Футурист
13.02.2019, 11:14

После Атамбаева все со временем налаживается, так и постепенно мы перейдем к эре технологии где нету корупции и все лехко и просто, как в Сингапурэ 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  