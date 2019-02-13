ЕРПП: Бюрократия, или движение в будущее?

С 1 января 2019 года в Кыргызстане заработало новое правовое поле.

Вступили в силу 5 кодексов: Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, и, а также 2 закона: о пробации и об основах амнистии и порядке ее применения.

В рамках этой судебно-правовой реформы создана автоматизированная информационная система "Единый реестр преступлений и проступков". Введение ЕРПП привнесло с собой кардинальные изменения в уголовную систему. О них в интервью рассказывает член экспертной рабочей группы по мониторингу судебно- правовой реформы при АПКР, правовой эксперт Тахмина Ашуралиева.

- Как работает ЕРПП?

- ЕРПП - это уникальная система, ранее такого рода систем в уголовном судопроизводстве не было в Кыргызстане. Теперь мы сможем увидеть человека "на входе" уголовного судопроизводства и на его "выходе", уголовный процесс станет прозрачным и понятным. Далее мы сможем перейти к формату электронного уголовного дела. И это позволяет сделать также объявленный в стране курс на цифровизацию, электронное правительство, курс на внедрение новых информационных технологий во все государственные сферы.

Вход в систему ЕРПП будет производиться через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" - систему по обмену информацией между министерствами и ведомствами, которая начала функционировать еще более года назад СМЭВ "Тундук" обеспечивает безопасность ЕРПП. Систему "Тундук" курирует государственное предприятие "Центр электронного взаимодействия" при Госкомитете информационных технологий и связи. Все госорганы должны присоединиться к "Тундук".

Держателем ЕРПП является Генеральная прокуратура, которая осуществляет надзор за движением уголовного дела в системе. ГП является уполномоченным государственным органом по построению, развитию и запуску этой системы, а также координирующим органом по межведомственному взаимодействию в рамках ЕРПП. Например, Генеральный прокурор может видеть всю картину преступлений и происшествий по республике. Областные и районные прокуроры получают доступ в ЕРПП в разрезе своих регионов.

Основные участники этой системы - это судебные органы, органы прокуратуры, органы внутренних дел, финансовая полиция, уголовно – исполнительная служба, ГКНБ, орган пробации и другие органы, между которыми происходит обмен информацией.

ЕРПП состоит из следующих блоков, в которые входят:

- досудебное производство,

- судебное производство,

- исполнение решений судов

Сначала производиться регистрация в электронном журнале учета информации (ЭЖУИ). Здесь регистрируются сообщения от правоохранительных органов, служб скорой помощи, служб экстренной помощи МЧС, а также рапорты должностных лиц о выявленных преступлениях и сообщения в СМИ.

ЭЖУИ это своеобразная "дверь", через которую заявление о происшествии входит в систему. Отказ в регистрации влечет за собой уголовное наказание. С момента получения заявления или сообщения в течении 24 часов должна произойти регистрация в ЕРПП.

Досудебное производство начинается с момента регистрации в ЕРПП.

–- Затем проводится первичная квалификация, т.е. определяется – поступившее заявление имеет характер преступления или происшествия?

- Если происшествие или заявление квалифицируется как проступок, то здесь начинает работать кодекс о проступках и производство по нему будет идти по пути отличному от преступления. Проступки относятся к категории уголовных, но совершивший проступок не будет иметь судимости. Но все производство по делам о проступках также будет фиксироваться в ЕРПП.

В случае квалификации происшествия или заявления как преступления, то начинается досудебное производство в рамках нового уголовного кодекса.

Уголовное дело направляется соответствующим следственным органам: финансово-экономические преступления - ГСБЭП, другие преступления – остальным правоохранительным органам по подследственности: МВД, ГКНБ и т.д.

В новом УПК нет стадии возбуждения уголовного дела.

В ЕРПП автоматически фиксируется дата внесения информации и присваивается номер уголовного дела или дела о проступке. Заявителям выдается талон – уведомление, по которому можно будет отследить движение заявления, т.е. какой следователь ведет дело, когда было передано в суд и какой судья будет рассматривать и т.д. В талоне указываются лицо, принявшего заявление или сообщение, время его регистрации и уникальный регистрационный номер с обязательным указанием на нем QR-кода. По этому коду заявитель в дальнейшем через свои гаджеты в онлайн режиме может отследить статус рассмотрения своего заявления. При наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения лица в совершении преступления, следователь уведомляет лицо о подозрении. Другими словами, если найдено лицо, которое подозревается в совершении преступления, то оно получает от следователя уведомление о подозрении.

Информация обо всех следственных действиях, в том числе и специальных, вносится в ЕРПП.

Досудебное производство должно быть закончено в течении 2-х месяцев, конечно, сроки можно продлевать, но на срок не более 1 года.

Так исключается ранее существовавшая доследственная проверка, которая имела большие коррупционные риски. Теперь же все процессуальные действия могут совершаться лишь после регистрации информации в ЕРПП.

- А судебные органы уже подключены к системе ЕРПП?

В настоящее время эти модули готовятся к подключению к системе ЕРПП. Этим занимается учреждение "Адилет сот". необходимо отметить, что расширен судебный контроль в досудебном производстве. Введена новая процессуальная фигура - следственный судья, который проверяет законность и обоснованность задержания лица, подозреваемого в совершении преступления; избирает меру пресечения (заключение под стражу; домашний арест, залог); разрешает или отказывает в проведении специальных следственных действий и др. Следственный судья будет также иметь доступ к этой системе ЕРПП и вносить соответствующую информацию.

После завершения досудебного производства начинается производство в судах. Новая правовая рамка устроена так, чтобы человек получал правосудие в суде первой инстанции. Именно первая инстанция должна выносить законное и обоснованное решение. Вторая судебная инстанция может рассматривать апелляционные жалобы. Верховный суд будет теперь смотреть только вынесли ли судьи первой и второй инстанции законные и обоснованные решения, т.е. дела по существу на этой стадии уже рассматриваться не будут. Все вынесенные судом любой инстанции решения, судебные заседания также будут фиксироваться в системе ЕРПП. Это позволит отслеживать сроки рассмотрения дел в судах, в общей сложности они не должны превышать одного год с момента поступления дела в суд.

Раньше Верховный суд, как и нижестоящие инстанции, вызывал свидетелей и другие стороны процесса, мог заново вернуть дело в первую инстанцию для повторного рассмотрения, так процесс затягивался на неопределённый срок, а обвиняемый все это время мог находиться под стражей. Известны случаи, когда подсудимые провели в СИЗО более 5 лет.

Основной деятельностью Верховного суда, кроме кассации, будет аналитика, обобщение судебной практики, выработка рекомендаций

- Где такие системы, в каких странах есть и как они работают?

- Такого рода системы уже давно работают в мире. Если говорить о постсовестком пространстве, то наиболее успешными, апробированными можно считать опыт Казахстана или Украины. Например, в Казахстане есть система Единый реестр досудебного расследования (ЕРДР), модули по судам отдельно, а также по уголовно исполнительной системе, и др. Они связываются друг с другом разными платформами. Они с 1997 г. работали надо созданием различных баз данных всех госструктур, и соединением их, электронным оборотом внутри. В РК тогда и было создано Управление правовой статистики. На сегодня у них работают 3 большие ветви: это уголовным, гражданским и административным делам. Экспертные рабочие группы из Кыргызстана, представители ГП КР не раз ездили изучать эти системы в Астану, Алматы. Но наша действительность показала то, что в Кыргызстане, исходя из возможностей и ресурсов страны, необходимо пока внедрить ветвь по уголовным делам, где наиболее часто бывают нарушения в сфере прав человека. Подход Кыргызстана немного отличается от подхода наших соседей тем, что сначала они создавали электронные базы данных, подкрепляли их нормативно – правовыми актами, и уже позже делали в целом судебно – правовая реформу. В нашем же подходе, мы сначала очертили правовую рамку судебно – правовой реформы, обозначили новшества, и на основе этого начали построение системы ЕРПП, в которой так или иначе отображаются все новеллы. Надеюсь, что она будет полностью выстроена в этом году, и станет настоящим подспорьем для наших правоохранительных и правоприменительных органов. Станет источником объективной информации и страновой статистики в уголовной сфере.

- Что еще необходимо сделать, чтобы ЕРПП заработало на полную мощь?

ЕРПП необходимо наращивать и совершенствовать и в последующие годы, это работа только началась. Для лучшей интеграции своих систем в ЕРПП, госорганам необходимо создавать и развивать свои внутриведомственные информационные системы; улучшать обслуживание и совершенствование этих программных обеспечений, сформировывать в каждом органе отделы IT – специалистов. Создание страновой команды IT – специалистов позволит запустить в полной мере ЕРПП и обеспечить бесперебойную работу этой системы.

Таким образом, в ЕРПП вносятся данные о:

- регистрации заявлений и сообщений о преступлении или проступке, а также иной информации о происшествиях (ЭЖУИ);

- регистрации в ЕРПП (начало досудебного производства);

- основных процессуальных действиях;

- движении уголовного дела и (или) дела о проступке;

- заявителях и участниках уголовного судопроизводства.

Прозрачная структура ЕРПП усиливает возможности по защите достоинства и прав человека, ломает многие существовавшие коррупционные схемы и систематизирует надзор.

Также ЕРПП, впитавшая новшества, позволит сформировать объективную и реальную статистику, на основе которой государство сможет формировать уголовную политику.