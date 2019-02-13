Страховка для мигрантов - коррупционная схема?

Ассоциация "Международный конгресс кыргызстанцев и соотечественников "Замандаш" в связи с предлагаемой в последнее время в обществе инициативой обязательного страхования жизни выезжающих из республики кыргызстанцев через введение страховых полисов стоимостью 300 сомов, заявляет следующее.

Ассоциация создана в 2003 году для представления и защиты интересов трудовых мигрантов из Кыргызстана, и с того времени ведёт эту работу. На протяжении многих лет к нам часто обращаются люди с вопросами об отправке в страну "груза-200". Мы совместно с диаспоральными организациями предлагали властям варианты решения проблемы транспортировки на родину тел погибших на чужбине сограждан и соотечественников. В 2008 году мы впервые добились компенсации за доставку семье скончавшегося кыргызстанца.

Вместе с тем, мы категорически не поддерживаем инициативу обязательного страхования жизни кыргызстанцев и аргументы о том, что это якобы может помочь близким наших тружеников в случае их кончины в другой стране. Во-первых, мы обеспокоены попыткой наложить на граждан новое финансовое бремя. Выезжающие на заработки мигранты – чаще всего люди с материальными затруднениями, пытающиеся улучшить экономическое положение себя и своей родни. Непонятно, на основе каких расчётов предлагается именно эта стоимость страхового полиса – 300 сомов.

Недавно премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что в эмиграции находится 750 тысяч кыргызстанцев. Каждый из них как минимум один раз в год пересекает границу. То есть благодаря им можно собрать 225 млн. сомов. Но нужно учитывать и огромный поток кыргызстанцев, по всевозможным причинам пересекающим границу – например, временно командированных. Сборы в совокупности превысят сумму, необходимую для транспортировки "груза-200" – 15 млн. сомов. А это – обман рядовых плательщиков, возможность для нецелевого расходования средств и коррупции. Это больше похоже на бизнес-схему, чем на заботу о простых трудящихся.

Во-вторых, – и это самое главное! – принуждение к денежным выплатам как к условию для выезда из страны противоречит Конституции КР и Всеобщей декларации прав человека, гарантирующим жителям Кыргызской Республики право свободно покидать её.

Мы приветствуем изучение государством возможности введения страхования исключительно на добровольной основе и призываем относиться к этому вопросу очень осторожно, есть недоверие граждан к такой инициативе, а сам механизм требует тщательной проработки.

А также призываем перейти к оперативному и упрощённому механизму государственной помощи семьям мигрантов в трагические дни, увеличить сумму для компенсаций мигрантам.

Кроме того, надеемся на скорейшее рассмотрение утверждения статуса соотечественника в рамках государственной программы поддержки соотечественников и кыргызстанцев за рубежом. А также введения соответствующего документа – "Мекен-кард". Эта мера позволит получать денежную помощь семьям не только граждан Кыргызстана, но и бывших кыргызстанцев, получивших гражданство других государств.