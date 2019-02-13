Информация о задержании "иссык-кульского" вандала не подтверждается

Местные СМИ со ссылкой на представителя Госкомиссии по делам религий Замирбека Турсунбекова сообщили, что в Иссык-Кульской области задержан подозреваемый в вандализме на христианском кладбище в селе Ананьево.

Чиновник рассказал, что над могилами якобы надругался молодой парень "русского происхождения" из-за бытового конфликта с соседями.

При этом в УВД Иссык-Кульской области эту информацию опровергают.

- Расследование ведется, но обвинения мы никому не предъявляли и никого не задерживали. Я не знаю, почему представитель Госкомитета дал подобный комментарий в СМИ, - рассказали VB.KG в УВД Иссык-Кульской области.

Более того, от слов своего сотрудника Замирбека Турсунбекова отказались и в Госкомрелигий. В пресс-службе заявили, что не могут подтвердить слова своего представителя и попросили по всем вопросам обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в редакцию VB.KG обратился местный житель села Ананьево. Молодой человек жаловался, что милиционеры, которые расследуют факт вандализма на кладбище, оказывают на него давление и заставляют сознаться в преступлении, которое он не совершал.

Напомним, 11 января местные жители обнаружили, что на православном кладбище в Ананьево кто-то поломал 38 могильных крестов и памятников. Представители православной церкви своими силами восстановили могилы и памятники. В УВД Иссык-Кульской области начали расследование этого дела.