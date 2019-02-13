Мужчина и его сожительница обвиняются в убийстве собутыльника

11 февраля 2019 года вечером на месте происшествия по факту тяжкого преступления работала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. Проводился осмотр дома в одном из сел Сокулукского района. В подвале, расположенном в огороде дома, обнаружен труп мужчины европейской внешности с признаками насильственной смерти.

Тело находилось в гнилостном состоянии, кроме того, имелись признаки повреждения грызунами. При проведении оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины установлена, это был уроженец Иссык-Кульской области 42-летний О.С., ранее судимый. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.130 УК Кыргызской Республики (Убийство), начато досудебное производство.

Соответствующим службам даны следственные поручения по установлению и задержанию лиц, причастных к убийству. В результате принятых оперативных мер сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного тяжкого преступления задержаны сожительница мужчины 35-летняя Я.А. и 37-летний Ц.В., которые в порядке статьи 98 УПК КР водворены в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района. По предварительным данным, преступление совершено в конце декабря прошлого года на почве ссоры во время распития спиртных напитков. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, проводится дальнейшее досудебное производство.