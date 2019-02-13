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Односельчанин в ходе разборок забил противника насмерть

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG поступила информация о том, что несколько недель назад в селе Чуйской области был жестоко убит молодой человек в результате группового избиения.

На запрос VB.KG пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что в Кеминском районе сотрудниками милиции задержан подозреваемый в этом преступлении.

1 февраля примерно в 17:15 часов в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на одном из полей, расположенных в селе Боролдой. По данному факту на место сразу же выехала следственно-оперативная группа. По приезду установлена личность трупа с признаками насильственной смерти - им оказался ранее судимый 27-летний местный житель Н.У.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и по признакам преступления, предусмотренного ст.130 УК Кыргызской Республики (Убийство), было начато досудебное производство.

Следственной службой соответствующим службам были даны следственные поручения по установлению и задержанию лиц причастных к этому деянию.

В ходе принятых мер по подозрению в совершении преступления был задержан односельчанин убитого - 24-летний Е.У., который в порядке статьи 98 УПК КР был водворен в изолятор временного содержания ОВД Кеминского района. В последующем ему было избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной версии досудебного производства, преступление совершенно на почве неприязненных отношений между убитым и задержанным. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, дальнейшее досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/376740
Теги:
ГУВД, Кеминский район, наказание, убийство, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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