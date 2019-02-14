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Депутатов тоже предложили лишить неприкосновенности

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина предложила лишить неприкосновенности не только экс-президентов, но и депутатский корпус.

С таким предложением она выступила вчера, во время обсуждения поправок в закон "О гарантиях деятельности Президента КР", которые предлагают лишать экс-глав государства статуса неприкосновенности.

- Если хотите быть честными, то нужно снимать неприкосновенность и с депутатов тоже. Сначала они (депутаты) лоббируют свои интересы через ЖК, а потом не отвечают за это. Как раз завтра мы будем рассматривать деятельность компании ТВЕА (компания из КНР, которая модернизировала ТЭЦ Бишкека), я запрошу имена депутатов, которые особенно активно защищали эту компанию, - пообещала Ирина Карамушкина.

Депутат согласна исключить некоторые привилегии экс-президентов, но считает, что лишение неприкосновенности создаст ловушку для действующего и будущих президентов.

- Глава государства, зная, что его не защищает закон, будет бояться реформировать страну, будет бояться, что его оппоненты привлекут его к уголовной ответственности по политическим мотивам. Либо ему придется быть авторитарным лидером и держаться за свой пост, не уступая его другому человеку, - заключила Карамушкина.

Евгения Строкова, Акылбек Жапаров и другие депутаты считают, что неприкосновенность нужно снимать только с тех экс-президентов, которые, покинув свой пост, решат вновь заниматься политикой.

- Если экс-президент начинает заниматься политической деятельностью, тогда с него должна сниматься неприкосновенность. Если ты экс-президент, ты не должен будоражить людей и подстрекать их к митингам, - сказала Строкова.

По итогам голосования депутаты приняли законопроект во втором чтении. Его поддержали 94 нардепа из 102-х присутствующих, 8 проголосовали "против".

Напомним, поправки в закон "О гарантиях деятельности Президента КР" инициировала группа депутатов во главе с Исхаком Масалиевым. Авторы утверждают, что поправки нужны, чтобы привести в соответствие с нормами Конституции.


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URL: https://www.vb.kg/376741
Теги:
Ирина Карамушкина, Исхак Масалиев, Строкова Евгения, неприкосновенность, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Кеша
14.02.2019, 09:45

Само собой разумеется. Они что особая каста что ль? Тем более, это не народные избранники, как привыкли говорить, а просто выдвиженцы от партий, которые заплатили за это кресло, и теперь восстанавливают финансовый брешь.

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Тариел
14.02.2019, 09:46

первый очередь надо лишить мандата карамушкины а потом и поговорите остальном. 

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Мирлан
14.02.2019, 09:49

Атамбаев был не прав,он только о себе думает, что делал для народа украл мрамор . Сажать ему надо.

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Даке
14.02.2019, 10:12

Карамушкина мне кажется просто стала громкоговорителям Атамбаева в парламенте,  у нее даже свои идеи нету она читает или рассказывает что ей подберет Фаритт.

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Венера
14.02.2019, 10:14

Неужели она тоже начала соображать, ну здесь она правильно говорит надо у всех лишить, у Карамушкина в первой очереди 

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Ариана
14.02.2019, 10:29

Тут Атамбаев хочет собой притенуть и депутатов да дно, 

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Болотбек
14.02.2019, 10:31

Их не только надо лишить непприкосновенности, но и сократить их численность тоже не мешало бы,а также не мешало бы пересмотреть вопрос их избрания. Нам в КР нужен порядок избрания по одномандатному принципу. Граждане сами должны выдвигать кандидатов и естественно и избирать депутатов. Создали себе коррупционную схему и сидят балдят.

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Анвар
14.02.2019, 10:35

Карамушкина абсолютно права , по идее зачем депутатам неприкосновенность в идеале там должны сидеть люди действительно патриоты ратующие за страну , а не бизнесмены и базаркомы которые притерлись в теплые места через партийные списки , которые к сожадению 

не отличаются ни умом ни сообразительностью . Думаю , если этот вопрос поставить на референдум то уверен  население поддержить  на 100% ! 

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Мыркозавр
14.02.2019, 10:38

Правильно говорит молодец нужно лишить всех депутатов не прикосновенности они чё особые что ли .Давно пора это сделать Ото своей не прикосновенность пользуются упыри и не работают а только тупые вещи предлагают .Хоть одно умное предложение .

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Фрунзе
14.02.2019, 10:42

120 после принятия такого закона, сразу уменьшится до 50-70 и это будет самым правильным решением

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Тилек
14.02.2019, 10:47

Однозначно надо лишать неприкосновенности президента и депутатов Они за свою службу будут творить что хотят и спокойно жить после этого. Если президент или депутат будет честно работать, то народ не даст их в обиду.Если примем такой закон,то президент, депутаты будут работать на совесть наступит само собой неотвратимость накзания

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Ома
14.02.2019, 10:59

Фрунзе

120 после принятия такого закона, сразу уменьшится до 50-70 и это будет самым правильным решением

     но при этом существует риски , что мы можем остаться вообще без ЖК ...

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Урри
14.02.2019, 11:01

Не...серьезно..тут понимаешь ли, президентов лишают неприкосновенности, министров сажают, а они...эти сранные жопутаты, будут на лыжах. Так не пойдет.

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Вавилон
14.02.2019, 11:04

Вся страна и ее простые граждане, а коих много в стране хотят одного! Сократить количество ЖепЖутатов! Неприкосновенность депам нужна только в случае их сокращения! Так же неприкосновенность нужна президенту и экс президенту! Иначе те полит силы, которые были наказаны по закону во время правления эксов,тупо начнут преследовать его и всеми силами попытаются посадить! Тут играет мелкая душонка этих псевдо политиков! А весь этот сыр бор из-за боязни Жээнбековых! Они до ужаса боятся что придет снова в политику Атамбаев и даст им хороших люлей! А он это может! Трусость порождает безумные законы! 

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Аку
14.02.2019, 11:14

Однозначно снимать неприкосновенность у ВСЕХ. Должно быть равенство людей перед законом. А получается президент, депутаты это особая каста чтоль? Обычные менеджера, которых выбрал народ 

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Bk
14.02.2019, 11:44

Не народ для "народных избранников', а 'народные избранники" для народа. Девиз служить народу.

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Ури...
14.02.2019, 11:47

Вавилон

Вся страна и ее простые граждане, а коих много в стране хотят одного! Сократить количество ЖепЖутатов! Неприкосновенность депам нужна только в случае их сокращения! Так же неприкосновенность нужна президенту и экс президенту! Иначе те полит силы, которые были наказаны по закону во время правления эксов,тупо начнут преследовать его и всеми силами попытаются посадить! Тут играет мелкая душонка этих псевдо политиков! А весь этот сыр бор из-за боязни Жээнбековых! Они до ужаса боятся что придет снова в политику Атамбаев и даст им хороших люлей! А он это может! Трусость порождает безумные законы! 

Нельзя сократит число депутатов а будет хаос, тогда мы не узнаем что происходит страной потому что кучка людей может решат судьбу народа и государство, парламентская и президентская правления как раз для 

Кыргызстана, а на счет неприкосновенность, я за ни у кого не должно быть неприкосновенность потому что все люди равны, и ни кто не боится Атамбаева народ и общество требует наказания Атамбаева потому что он топтал доверия народа. Может Атамбаев считает себя самым умным и хитрим но Созидатель всё видит.

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Мушка
14.02.2019, 12:00

Карамушкину самой надо лешить неприкосновенности она просто человек Атамбаева говорит что он прикажет 

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