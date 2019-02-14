Депутатов тоже предложили лишить неприкосновенности

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина предложила лишить неприкосновенности не только экс-президентов, но и депутатский корпус.

С таким предложением она выступила вчера, во время обсуждения поправок в закон "О гарантиях деятельности Президента КР", которые предлагают лишать экс-глав государства статуса неприкосновенности.

- Если хотите быть честными, то нужно снимать неприкосновенность и с депутатов тоже. Сначала они (депутаты) лоббируют свои интересы через ЖК, а потом не отвечают за это. Как раз завтра мы будем рассматривать деятельность компании ТВЕА (компания из КНР, которая модернизировала ТЭЦ Бишкека), я запрошу имена депутатов, которые особенно активно защищали эту компанию, - пообещала Ирина Карамушкина.

Депутат согласна исключить некоторые привилегии экс-президентов, но считает, что лишение неприкосновенности создаст ловушку для действующего и будущих президентов.

- Глава государства, зная, что его не защищает закон, будет бояться реформировать страну, будет бояться, что его оппоненты привлекут его к уголовной ответственности по политическим мотивам. Либо ему придется быть авторитарным лидером и держаться за свой пост, не уступая его другому человеку, - заключила Карамушкина.

Евгения Строкова, Акылбек Жапаров и другие депутаты считают, что неприкосновенность нужно снимать только с тех экс-президентов, которые, покинув свой пост, решат вновь заниматься политикой.

- Если экс-президент начинает заниматься политической деятельностью, тогда с него должна сниматься неприкосновенность. Если ты экс-президент, ты не должен будоражить людей и подстрекать их к митингам, - сказала Строкова.

По итогам голосования депутаты приняли законопроект во втором чтении. Его поддержали 94 нардепа из 102-х присутствующих, 8 проголосовали "против".

Напомним, поправки в закон "О гарантиях деятельности Президента КР" инициировала группа депутатов во главе с Исхаком Масалиевым. Авторы утверждают, что поправки нужны, чтобы привести в соответствие с нормами Конституции.