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Задержана женщина, избившая первоклассника

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники УВД Иссык-Кульской области задержали женщину, которая побила одноклассника своего сына. Инцидент произошел еще 6 февраля, и был снят камерами видеонаблюдения, установленными в школе.

Оба мальчика являются учениками 1 класса школе имени Кайкина в Тюпе. На записи с камеры видно, что между мальчиками произошел конфликт, один ребенок повалил другого на пол. В это время подошла мама одного из них и стала бить обидчика своего сына.

Когда мальчик упал, она стала пинать его ногами.

- 7-февраля в ОВД Тюпского района обратилась с заявлением 37-летняя жительница села Тюп. В своем заявление она указала, что 6-февраля примерно 11.50 часов, её сына, ученика 1-класса, избила мать одноклассника по имени Нуриза. При проверке данного заявления сотрудники ИДН ОВД Тюпского района установили личность женщины на видео. Ею оказалась 38-летняя жительница села Тюп С. Нуриза, - говорится в сообщении УВД Иссык-Кульской области.

Данный факт был зарегистрирован в "Едином реестре преступлений и проступков" ОВД Тюпского района. В целях определения тяжести полученных телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза. В соответствии со ст. 266 (Хулиганство) УК КР начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376744
Теги:
дети, избиение, Иссык-Кульская область, хулиганство, школа, Кыргызстан, избил ребенка, УВД
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Комментарии
Учитель
13.02.2019, 20:21

Странная женщина. Наверное жизнь у нее тяжёлая, поэтому озлобленная и даже на детей кидается

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скафнюк
13.02.2019, 21:27

Учитель

Странная женщина. Наверное жизнь у нее тяжёлая, поэтому озлобленная и даже на детей кидается

да жизнь как и везде как и у всех..ее бьют..она бьет..был бы рядом ее муж он бы ее там же в расход кинул за то что в мальчишеские разборки влезла..и чужого ребенка побила..лучше бы нашего вкусно кормила чтобы сильным был..с такими словами она оплеуху и получила бы..

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