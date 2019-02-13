Задержана женщина, избившая первоклассника

Сотрудники УВД Иссык-Кульской области задержали женщину, которая побила одноклассника своего сына. Инцидент произошел еще 6 февраля, и был снят камерами видеонаблюдения, установленными в школе.

Оба мальчика являются учениками 1 класса школе имени Кайкина в Тюпе. На записи с камеры видно, что между мальчиками произошел конфликт, один ребенок повалил другого на пол. В это время подошла мама одного из них и стала бить обидчика своего сына.

Когда мальчик упал, она стала пинать его ногами.

- 7-февраля в ОВД Тюпского района обратилась с заявлением 37-летняя жительница села Тюп. В своем заявление она указала, что 6-февраля примерно 11.50 часов, её сына, ученика 1-класса, избила мать одноклассника по имени Нуриза. При проверке данного заявления сотрудники ИДН ОВД Тюпского района установили личность женщины на видео. Ею оказалась 38-летняя жительница села Тюп С. Нуриза, - говорится в сообщении УВД Иссык-Кульской области.

Данный факт был зарегистрирован в "Едином реестре преступлений и проступков" ОВД Тюпского района. В целях определения тяжести полученных телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза. В соответствии со ст. 266 (Хулиганство) УК КР начато досудебное производство.