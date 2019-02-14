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В маршрутном такси повысили оплату за проезд только для жителей одного села

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- ВБ
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Пользуюсь маршрутным такси №254. Рейс маршрутки - от села "Восток" до села "Заря". Так вот, в салоне маршруток появилось объявление примерно такого содержания:

"Уважаемые жители села "Восток". С 15 февраля 2019 года плата за проезд будет составлять 12 сомов с человека".

Правильно ли это? Другие пользователи этой маршруткой, будь то жители "Кызыл-Аскера", "Новопавловки". "Зари", "Лебединовки" и других населённых пунктов, будут оплачивать свой проезд в сумме 10 сом.

Вопрос прислал Александр


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URL: https://www.vb.kg/376747
Теги:
маршрутки, конфликт, Бишкек, общественный транспорт, маршрутники издеваются над людьми
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Комментарии
Аноним
14.02.2019, 16:08

Для начала пусть ездить научатся правильно по времени ждёшь их часами

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