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Генпрокурор: ТЭЦ можно было модернизировать за 50 миллионов долларов

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- Бакыт Стамов
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Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов назвал все попытки обвиняемых по делу модернизации ТЭЦ Бишкека выдать себя за героев популизмом. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, если бы модернизацию сделали качественно, то аварии бы не было.

"ТЭЦ можно было модернизировать за 50 миллионов долларов, но на это потратили 386 миллионов долларов. По проекту отсутствовали тщательные расчеты и параметры. Все строительные материалы были приобретены по необоснованно завышенной цене. К примеру, рыночная стоимость двух турбин составляет 22 миллиона долларов, а в отчете указано 25 миллионов долларов", - сказал генпрокурор.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.

Напомним, по делу коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, экс-глава Минэнерго Осмонбек Артыкбаев и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.


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URL: https://www.vb.kg/376749
Теги:
Генеральная прокуратура, ТЭЦ, Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов, уголовное дело
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Комментарии
кг
14.02.2019, 13:18

Охо это сильное заявление. все приходит в голову почему во время правления Атамбаева не было ни единого человека который бы думал о народе, как говарится МАЛ ЭЭСИН ТАРТАТ тогда будтто все такими и были

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Валет
14.02.2019, 13:23

Вот на конец то есть справедливость, когда накажут Атамбаева? люди давно поняли когда плоскогубцы купили по 600 долларов, разве  так можно, грабит свою же страну ради своей личной выгоды?

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Арчи
14.02.2019, 14:17

Есть старая часть ТЭЦ, вот пусть ее тогда модернизируют за 50 млн. Посмотрим, что получится из этого)

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асан
14.02.2019, 15:00

Мдя.. Если Генпрокурор так разбирается и в юриспруденции, пиши пропало.  За 50 млн 90% модернизации? Что же русские тогда меньше, чем за 500 не согласились, неужели такие жадины? 

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асан
14.02.2019, 15:04

Валет

Вот на конец то есть справедливость, когда накажут Атамбаева? люди давно поняли когда плоскогубцы купили по 600 долларов, разве  так можно, грабит свою же страну ради своей личной выгоды?

Это был набор из инструментов американского бренда с двумя мотками вулканической резины по 40 м. Специально для ТЭЦ, а не наборы для великов.

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Джумшутов
14.02.2019, 16:31

Наш Джумшутов считать не умеет, ну и купил бы себе 2 турбины за 22 ляма, за 4 с копейками построил бы химцех новый, и за 1 миллион с лишним снес бы старую часть ТЭЦа и сидел бы со всем эти на улице. Вот кто его обучал для работы в ГП!? Кто его туда назначил вообще? Что за ГП, который элементарно не умеет считать и не следит за своим языком! 

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