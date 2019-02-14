Генпрокурор: ТЭЦ можно было модернизировать за 50 миллионов долларов

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов назвал все попытки обвиняемых по делу модернизации ТЭЦ Бишкека выдать себя за героев популизмом. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, если бы модернизацию сделали качественно, то аварии бы не было.

"ТЭЦ можно было модернизировать за 50 миллионов долларов, но на это потратили 386 миллионов долларов. По проекту отсутствовали тщательные расчеты и параметры. Все строительные материалы были приобретены по необоснованно завышенной цене. К примеру, рыночная стоимость двух турбин составляет 22 миллиона долларов, а в отчете указано 25 миллионов долларов", - сказал генпрокурор.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.

Напомним, по делу коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, экс-глава Минэнерго Осмонбек Артыкбаев и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.