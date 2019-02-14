Генпрокурор Джамшитов: Сапару Исакову удалось обмануть 120 депутатов

Почему депутатов, которые ратифицировали соглашение по модернизации ТЭЦ Бишкека, не привлекают к ответственности? Почему всю вину пытаются переложить на 8 человек? Этот вопрос сегодня на заседании парламента депутат Ирина Карамушкина адресовала генпрокурору Откурбеку Джамшитову.

По ее словам, сами депутаты несут ответственность, что проголосовали за это соглашение.

В свою очередь генпрокурор Откурбек Джамшитов ответил ей, что депутаты не несут ответственности за нерациональное использование китайского кредита.

- Бывший премьер-министр Сапар Исаков ответственен за необоснованные растраты. В этом плане ему удалось ввести 120 депутатов в заблуждение. То есть со стороны депутатов не было никаких нарушений, - сказал он.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.