Погода
$ 69.71 - 69.87
€ 78.27 - 79.25

Генпрокурор Джамшитов: Сапару Исакову удалось обмануть 120 депутатов

1862  21
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Почему депутатов, которые ратифицировали соглашение по модернизации ТЭЦ Бишкека, не привлекают к ответственности? Почему всю вину пытаются переложить на 8 человек? Этот вопрос сегодня на заседании парламента депутат Ирина Карамушкина адресовала генпрокурору Откурбеку Джамшитову.

По ее словам, сами депутаты несут ответственность, что проголосовали за это соглашение.

В свою очередь генпрокурор Откурбек Джамшитов ответил ей, что депутаты не несут ответственности за нерациональное использование китайского кредита.

- Бывший премьер-министр Сапар Исаков ответственен за необоснованные растраты. В этом плане ему удалось ввести 120 депутатов в заблуждение. То есть со стороны депутатов не было никаких нарушений, - сказал он.

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376751
Теги:
Генеральная прокуратура, ТЭЦ, Ирина Карамушкина, Сапар Исаков, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Кража
14.02.2019, 11:34

Сапар Исаков у наследовал Макса такие приемы он смог всех обманут депутатов с помощью Атамбаева как гарант там стоял Атамбаев и Икрам.  

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
14.02.2019, 11:35

И это сказал генпрокурор? Афигеть. Значит депутат,который является властью,клторый назначает на должностм,который ратифицирует международные акты,который заслуживает и принимает отчет,который принимает закон и так далее,был обманут каким-то завотделом аппарата Президента. Мальчиком? Афигеть. Ну и ну. Робята кто нами правит? Совесть не имеет этот депутат.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Сапарчик
14.02.2019, 11:36

Сары балашка тоже стал жертвой в пути обогащение Атамбаева но этого он сам понимал почему то он выбрал именно этот путь. 

-1
Цитировать
Жалоба модератору
О. Бендер
14.02.2019, 11:37

Зачем тогда содержать 120 простофиль которых любой аферист может......

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
14.02.2019, 11:38

А при чем здесь не рациональное использование кредита. Этот кредит же говорили был заведомо ущербным для КР поэтому его использование совсем другая песня. И потом,когда китайцы начали работу СИ не был еще ПМ. Мда дела.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Серый
14.02.2019, 11:39

У него хорошо получилось обмануть не только 120 депутата и всю страну! По виду "бедный родственник", а сам такую кашу наварил! Теперь ждем правосудие

0
Цитировать
Жалоба модератору
Олег
14.02.2019, 11:40

Талантлевый мошенник обмануть 120 депутатов это не так уж и легко, жаль что Атамбаев подставил его ато он бы мог и обмануть весь народ и продать их в рабство на пример китаю ))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нурия
14.02.2019, 11:40

Атамбаев должен ответит!

ТЭЦ Бишкека можно было модернизировать на 90 процентов за $50 миллионов.Если бы модернизацию провели качественно, то аварии бы не произошло.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кукушка
14.02.2019, 11:42

Смотря он у кого ученик. Устаттан шакирт отот. с начало Бакиевых а потом Атамбаевский. 

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Судья
14.02.2019, 11:43

Даа этому человеку верили все, особенно молодое поколение. Он всех подвел, вот тебе слава и авторитет! ниже плинтуса 

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
14.02.2019, 11:48

Вы сперва наведите спраку,где на ТЭЦ произошла авария. Ну уж точно не там,где поработали китайцы.

Нурия

Атамбаев должен ответит!

ТЭЦ Бишкека можно было модернизировать на 90 процентов за $50 миллионов.Если бы модернизацию провели качественно, то аварии бы не произошло.

0
Цитировать
Жалоба модератору
123
14.02.2019, 11:50

Там всю кашу заварили Жантороо, старый хитрый лис

0
Цитировать
Жалоба модератору
Фея
14.02.2019, 11:52

да этот Сарыш с опытом! раз, два и обманул ЖК. Бог все видит, вот к его сожалению дал такую зиму, все аферы всплыла

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Нури
14.02.2019, 11:56

За Карамушкиной также ходит шлейф убийцы. Дело в том, что ее водитель, сбив двух пешеходов, один из которых 70-летний мужчина скончался на месте, так и не был привлечен к ответственности. Водитель Карамушкиной использовал служебное авто депутата в выходной и с ее разрешения. Тут получается, что она имеет прямую вину за произошедшее смертельное ДТП.

И таких различных скандалов за ней много, но результат от нее один - она не занимается делами своих избирателей и народа страны.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Айка
14.02.2019, 11:57

ОБОН Атамбаева!

Всем нам известна депутат по имени Ирина Карамушкина. Все эти годы, что она заседает в стенах парламента, от нее нет никакой пользу для народа. Она то и дело прославляется скандалами, то с Алмамбетом Шыкмаматовым, то с одно партийцем Ч.Турсунбековым, а то и вовсе с членами правительства. Она также любит общественные скандалы, и такая ее последняя выходка произошла на съезде «СДПК без Атамбаева». Там она в привычной ей истеричной форме попыталась сорвать съезд партийцев. Она кричала, что там собрались лишь обиженные, но как потом выяснилось она заранее отклонила приглашение на данный съезд, который, кстати, был разослан и другим членам партии. Также она засветилась в антикитайском митинге, организаторами которого были она и Мээрбек Мискенбаев. Кстати, антикитайская тема так и не получила дальнейшего развития, поскольку государство приняло все необходимые меры для того, чтобы общественность узнала истинное положение дела.

Но Карамушкина, яро защищающая своего шефа в парламенте, не опускает свои руки и пытается воспрепятствовать различным инициативам народных избранников, и взамен продвигает интересы других стран.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
14.02.2019, 12:02
Карма: +76
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 118
Минусов: 42
Комментариев: 168

Болотбек

И это сказал генпрокурор? Афигеть. Значит депутат,который является властью,клторый назначает на должностм,который ратифицирует международные акты,который заслуживает и принимает отчет,который принимает закон и так далее,был обманут каким-то завотделом аппарата Президента. Мальчиком? Афигеть. Ну и ну. Робята кто нами правит? Совесть не имеет этот депутат.

Оставить 20 депутатов-одномандатников в ЖК.

120---это РОСКОШЬ для бюджета КЫРГЫЗСТАНА!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
саман
14.02.2019, 12:10

Вы что реально верите, что один сапар зеленый мог обмануть, соблазнить и бросить прожженых волков типа Кулова, Текебаева, Бабанова? ) ГП даже не пытается доказывать свои тезисы доказательствами.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
саман
14.02.2019, 12:13

Депутаты ездили самостоятельно по объектам CMEC и ТBEA, потом одни лоббировали одну китайскую фирму, вторые другую. Из-за чего был мегасрач. Но все в итоге пришли к выводу, что надо согласится с мнением Китая по подрядчику. Россияне просили за модернизацию 500 млн, что ещё больше и право повышать цены.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Али
14.02.2019, 12:13

О. Бендер

Зачем тогда содержать 120 простофиль которых любой аферист может......

Точно. Расстрелял бы пулеметом "Максим" всех на площади вместе с Сапарчиком.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ира
14.02.2019, 12:21

подвел нас Исаков, жаль его просто АША подставил и теперь сидит себе не волнуется, а Исаков отвечает за Атамбаева

0
Цитировать
Жалоба модератору
312
14.02.2019, 12:36

саман

Вы что реально верите, что один сапар зеленый мог обмануть, соблазнить и бросить прожженых волков типа Кулова, Текебаева, Бабанова? ) ГП даже не пытается доказывать свои тезисы доказательствами.

Он им просто денег дал!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  