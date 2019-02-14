На имущество Ольги Лавровой наложен арест

Имущество экс-министр финансов Ольги Лавровой арестовано. Об этом сегодня на заседании парламента заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, она проходит по уголовному делу по факту коррупции при выборе подрядчика.

- Всего по этому делу проходят 8 человек, в том числе и экс-министр финансов Ольга Лаврова, - пояснил глава ведомства.

Напомним, 11 февраля 2019 года Генеральной прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении экс-министра Ольги Лавровой. Обвинение ей вменяет коррупцию и злоупотребление служебным положением.