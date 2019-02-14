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На имущество Ольги Лавровой наложен арест

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- Бакыт Стамов
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Имущество экс-министр финансов Ольги Лавровой арестовано. Об этом сегодня на заседании парламента заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, она проходит по уголовному делу по факту коррупции при выборе подрядчика.

- Всего по этому делу проходят 8 человек, в том числе и экс-министр финансов Ольга Лаврова, - пояснил глава ведомства.

Напомним, 11 февраля 2019 года Генеральной прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении экс-министра Ольги Лавровой. Обвинение ей вменяет коррупцию и злоупотребление служебным положением.


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URL: https://www.vb.kg/376754
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, ТЭЦ, коррупция, парламент, Бишкек, безТЭЦ, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов, Ольга Лаврова
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Комментарии
НК
14.02.2019, 15:22

на какое имущество? будьте добры озвучите перечень?

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Still
14.02.2019, 15:59

НК

на какое имущество? будьте добры озвучите перечень?

Всё, что нажито непосильным трудом.... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, курка замшевая.... три куртки. 

Оставьте уже в покое О.Лаврову. Министр финансов это по сути кассир, такой же, как кассир организации. Только касса у неё побольше, государственная казна (казына по киргизски) называется.

Министр финансов фигура несамостоятельная - он не может ни одной копейки израсходовать по своему усмотрению - всё только на основании документов и в пределах выделенных на конкретные цели средств.

Если израсходовала какие-то средства по своему усмотрению, без документального подтверждения, то да, виновата. Но я сильно сомневаюсь, чтобы О.Лаврова могла пойти на подобный шаг.

Её, скорей всего, привлекли "за компанию", до кучи.

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Ас
14.02.2019, 16:21

Интересно все в камере а Зам. Генерального директора Газпрома почему не там на нее можно было и больше накопать будучи министром она много что творила одни командировочные проверь и ужаснись

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