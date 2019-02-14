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Глава АКС ГКНБ обвинил Генпрокуратуру в бегстве Шадиева

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- Бакыт Стамов
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Кто ответит за побег из страны экс-депутата Аскарбека Шадиева, который находился под следствием? Такой вопрос сегодня на заседании парламента задал правоохранительным органам депутат Рыскелди Момбеков.

На его вопрос ответил глава АКС ГКНБ Сагынбек Исмаилов, который отметил, что если бы вовремя возбудили уголовное дело, то Шадиев не смог бы убежать.

- Если бы Генеральная прокуратура сразу возбудила бы дело после того, как мы отправили ей все материалы, то он бы уже не смог убежать. Воспользовавшись этим временем, он перерегистрировал часть своего имущества на других людей и покинул страну. Сейчас мы проводим работу по возвращению этого имущества и последующей конфискации, - пояснил он.

Напомним, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/376757
Теги:
Аскарбек Шадиев, ТЭЦ, Рыскелди Момбеков, Бишкек, Кыргызстан, безТЭЦ, Жогорку Кенеш, Откурбек Джамшитов, уголовное дело, Сагынбек Исмаилов
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Комментарии
Дания
14.02.2019, 14:42

Шадиевди Атамбаев качырган

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Зима
14.02.2019, 14:44

Заморозить надо все источники дохода, до последней капли надо конфисковать 

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Эрик
14.02.2019, 14:47

надо все меры использовать, что бы вернуть его в страну. Пусть ответить за свои дела. Обязательно конфисковать надо все имущества и он сам должен сидеть 

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асан
14.02.2019, 15:09

Откурбека обвинил? Сегизбаев ушел задолго до бардака

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Усон
14.02.2019, 15:18

асан

Откурбека обвинил? Сегизбаев ушел задолго до бардака

Наверное катит бочку на Джолдубаеву, которую освободили буквально за неделю до побега Шадиева...

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ДЖек
14.02.2019, 15:30

Шадиев кассир Атамбаева воот сегодня мы узнали ещё одну факт о том что бухгалтер одной из фирм Шадиева и там работал бухгалтером, короче Атамбаев, Икрам все остальное и Сапар все кого сегодня обвиняет коррупции до единого виноваты.

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Самир
14.02.2019, 15:31

надо вернуть все бапки который украли Атамбаевы 

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скафнюк
14.02.2019, 15:44

гдава акс молодчик..

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Я
14.02.2019, 15:52

Шадиев кто, он коррупционнер с Большими буквами. 

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Аман
14.02.2019, 16:13

Ни он первый , ни он последний ... в принципе ничего не меняется ... 

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Мирлан
14.02.2019, 16:22

Действительно почему генпрокурор Откурбек Жамшитов с опозданием завел уголовное дело на Шадиева?! 

Может быть потому что договорился с Шадиевым? В общем бардак везде . 

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Ксения
14.02.2019, 16:23

Все бегут с наварованными деньгами, не надо было воровать это плохо. о Народе подумали бы корупционеры

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Ас
14.02.2019, 16:34

Интересно такое обвинение тут надо было бы задуматься над сказанным депутатам коррупционеры в совете безопасности уже опасное обвинения секретаря в укрывательстве брата генеральную прокурору в подсобничестве бегства мвд в извращенцах и алкоголиках гкнб в политической превзятности куда катимся уважаемый Сооронбай Шарипович

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Читатель
14.02.2019, 16:58

Молрдец Сагын! Полный вперёд! Народ поддерживает тебя. Оставшихся на свободе воров и коррупционеров тоже пора арестовать

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Абрек
14.02.2019, 16:59

Ага, стрелку теперь переводите друг на друга, как с Батукаевым.

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