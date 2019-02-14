Глава АКС ГКНБ обвинил Генпрокуратуру в бегстве Шадиева

Кто ответит за побег из страны экс-депутата Аскарбека Шадиева, который находился под следствием? Такой вопрос сегодня на заседании парламента задал правоохранительным органам депутат Рыскелди Момбеков.

На его вопрос ответил глава АКС ГКНБ Сагынбек Исмаилов, который отметил, что если бы вовремя возбудили уголовное дело, то Шадиев не смог бы убежать.

- Если бы Генеральная прокуратура сразу возбудила бы дело после того, как мы отправили ей все материалы, то он бы уже не смог убежать. Воспользовавшись этим временем, он перерегистрировал часть своего имущества на других людей и покинул страну. Сейчас мы проводим работу по возвращению этого имущества и последующей конфискации, - пояснил он.

Напомним, сегодня в Жогорку Кенеше депутаты заслушивают членов правительства и руководителей правоохранительных органов по делу реконструкции ТЭЦ Бишкека.