Джамшитов: Следствие по Дача-СУ продолжается

Продолжается ли следствие по делу упавшего самолета на поселок Дача-СУ, и какие есть результаты? С таким вопросом сегодня на заседании парламента обратился к генпрокурору депутат Таабалды Тиллаев.

По словам народного избранника, в этой трагедии погибла семья из его села.

- Уголовное дело хоть как-то продвигается? - спросил он.

Торага ЖК Дастанбек Джумабеков сделал замечание депутату в том плане, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

- Мы сегодня обсуждаем модернизацию ТЭЦ Бишкека. Ваш вопрос можно будет обсудить в другой раз, - предложил ему спикер.

Тем не менее, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов ответил коротко депутату, что следствие продолжается, и результаты будут озвучены позже.

Стоит отметить, что до сих пор не прекращаются разговоры о том, что груз на том самолете принадлежал Алмазбеку Атамбаеву. В пользу этой версии ее сторонники указывают, что экс-президент так и ни разу не посетил место трагедии в Дача-СУ, и в первые часы, дни после трагедии от главы государства не было ни слуху, ни духу.

Защитники Алмазбека Шаршеновича настаивали, что он не поехал на место падения самолета, мол, чтобы не создавать лишнюю суету, не мешать спасателям...

В этом случае очень показателен пример России, где сразу же после крушения дома в Магнитогорске туда вылетел президент страны Владимир Путин. Буквально весь этот день глава России не сходил с экранов телевизора, давая указания по различным вопросам. Далее Путин сам лично потом позвонил простому спасателю и поблагодарил его за спасение ребенка.

Напомним, 16 января 2017 года Кыргызстан пережил трагическую авиакатастрофу, когда грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, рухнул при заходе на посадку вблизи аэропорта "Манас" на территории садово-дачного поселка Дача-СУ.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек - 4 члена экипажа и 35 граждан Кыргызстана.