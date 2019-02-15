Татьяна Осипова: Попытка переписать историю "афганской войны" недопустима!

Эти дни практически во всех бывших союзных республиках проходят торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню вывода советских войск из Афганистана. И уже сегодня, 15 февраля, пройдут самые главные чествования.

В Филармонии президент Сооронбай Жээнбеков будет поздравлять ветеранов-афганцев, в госструктурах и на предприятиях руководство и коллеги также отдают дань подвигу советских воинов в Афганистане.

Но, считает известный столичный адвокат Татьяна Осипова, "афганская история" не закончилась.

- Как и в случае с Великой Отечественной войной, сегодня идет попытка переделать, переписать, дискредитировать самую суть помощи Советского Союза дружественному тогда Афганистану. Как дочь историка, я всегда интересовалась и этими вопросами тоже. И прекрасно понимаю и знаю роль и Советского Союза и его стратегических противников, цели и задачи, которая каждая из сторон ставила перед собой. Что касается так называемого "вмешательства" советской армии - то это была вынужденный шаг по защите не только государственного строя Афганистана, но и обеспечения безопасности своих рубежей. И нашими противниками была не столько афганская оппозиция, сколько силы, ее поддерживающие. Это долгий разговор, и его нужно вести. Нужно заниматься просвещением наших детей, чтобы они совершенно точно и однозначно знали, почему наша - я имею ввиду советская, армия вошла в Афганистан, какие задачи перед ней стояли, с какими жуткими вещами пришлось столкнуться, и почему этот день - 15 февраля, мы отмечаем как праздник вывода Войск СССР из Афганистана, - предлагает Татьяна Сергеевна.

Сегодня днем, рассказывает Осипова, у ее мамы Эльвиры Николаевны Плотниковой очень важные дела. В свои 78 лет она не пойдет в больницу, хотя и нужно - в последние годы самочувствие, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Эльвира Николаевна, к слову, многие годы служившая главным смотрителем музея им. Михаила Фрунзе, будет принимать участие в значимых для нее мероприятиях - чествовании ветеранов-афганцев. Это память, и предавать ее - недопустимо!

- Ну а я хочу назвать имена людей, моих однокурсников, друзей, которые были ТАМ. Кто-то из них помнит меня по девичьей фамилии Шилова... Дорогие мои друзья! Закир Моминов, Махмуд Атчабаров, Саша Нефоросных, Кубанычбек Абылов, Володя Вербиков, Калыбек Жаманкулов, Саша Корчагин, Саша Казачков, Саша Борисенко... Мои друзья, однокурсники, воины и защитники!

Все те, кого я могу назвать по имени и другие, которых я не знаю, но чьи имена вшиты кровью, потом, жизнями в историю той войны... Все Вы! Кто там был, кто смог и выдержал, и вернулся/ Кто остался лежать в той земле. Низкий поклон. За мужество и доблесть. За верность и любовь. За веру! С Праздником! и Огромным уважением.

Также служившим в Демократической республике Афганистан передают пожелания мои друзья:

Здоровья родному дяде Сафину Равилю желает его племянник Олег Сафин

Благополучия Николаю Пазиеву от Оли Трубенко из Новороссийска

Марина Васильченко гордится знакомством с Игорем Кравченко, родившемся 4 сентября 1968 года. Желает ему здоровья, счастья, мирного неба. Благополучия во всем его делах и семье.

Мадина Давлетбаева передает привет своим друзьям Кубанычбеку Абылову и Мелису Сатыбалдиеву.

Есть еще люди, которые, по известным причинам, не могут назвать имена своих друзей и близких, но присоединяются ко всем добрым словам в адрес тех, которым мы, все живущие в Кыргызстане, обязаны жизнью! Вспомним и тех кто остался там, далеко, но живущих в наших сердцах! - говорит Татьяна Осипова.

Редакция VB.KG присоединяется ко всем поздравлениям, словам благодарности и пожеланиям.

Уважаемые читатели!

Пишите в комментариях, присылайте на почту и WhatsApp канал редакции имена ваших друзей, близких, знакомых, кто был в Афганистане, кто остался в той земле, кто вернулся...

Это те имена, которые мы должны знать и помнить...