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Управделами президента отняло здание у Союза архитекторов?

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- Бакыт Стамов
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У Союза архитекторов КР без всяких уведомлений и постановлений отняли здание. Об этом редакции VB.KG сообщил президент Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов.

По его словам, здание находится в введении Департамента государственных зданий при Управлении делами президента КР, и соответственно, решение было принято этим ведомством.

- Союз архитекторов был образован еще в 1938 году, и он является одним из крупных и старейших творческих союзов в нашей стране. Мы занимаем это здание с 1985 года, которое на сегодняшний день является историческим памятником. В прошлом году мы отметили 80-летие и организовали фестиваль архитектуры, куда пригласили аналогичные союзы из других стран. Мы являемся членами Ассоциации союзов архитекторов стран СНГ и Сербии, и в этом году координационный совет будет проходить в Бишкеке. Получается, в такой знаменательный год у нас отняли наше здание, а вместо этого нам предложили занять площадь в 4 раза меньше нашей, - пояснил он.

При этом, отметил собеседник редакции, не было никаких распоряжений или постановлений руководства Департамента государственных зданий при Управлении делами президента КР, в том числе акта о приемке здания.

- Они просто поменяли замки и все. Теперь люди, которые здесь работают, не могут попасть внутрь здания. Мы написали письмо президенту и в Департамент государственных зданий при Управлении делами президента КР, чтобы хотя бы провели эту процедуру законно. В конце концов, мы всегда сотрудничали с госорганами при разработке нормативных актов. Также мы проектировали многие государственные объекты, в том числе и резиденции президента, - добавил Алымбек Мекенович.


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URL: https://www.vb.kg/376772
Теги:
госимущество, президент, рейдерство, конфликт, Кыргызстан, Алымбек Абдраимов, Сооронбай Жээнбеков
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